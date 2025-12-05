Jon Bernthal: Como um ex-jogador de beisebol virou o justiceiro mais assustador das telas
Com uma carreira que transita entre o teatro, o cinema e as séries de televisão, ele é reconhecido por sua entrega emocional e autenticidade em cena.
Jonathan Edward Bernthal é filho de Joan Lurie Marx e do advogado Eric Lawrence Bernthal. Seu avô foi o músico e produtor Murray Bernthal.
Estudou teatro em sua cidade natal, onde fez sua pós-graduação na Skidmore College. Depois seguiu para a Moscow Art Theatre na Rússia, e concluiu mestrado em atuação na Universidade de Harvard.
Durante sua formação em Moscou, jogou beisebol profissionalmente em uma liga europeia. Até que foi notado por um diretor da Formação Avançada de Teatro da Universidade Harvard e recebeu o convite para estudar teatro American Repertory Theatre.
Após a formatura, seu início no teatro foi marcado por atuações em mais de 30 peças regionais e fora da Broadway. Muitas delas com sua própria companhia de teatro Fovea Floods.
Os primeiros trabalhos de Jon Bernthal na TV foram participações em séries como "Boston Legal", "CSI: Miami", "Law E Order": "SVU" e "How I Met Your Mother".
Seu papel como Shane Walsh em "The Walking Dead" (2010?2012; 2018), onde fez parte de elenco principal nas duas primeiras temporadas, foi um divisor de águas na carreira. Ele interpretou um personagem complexo e moralmente ambíguo.
divulgação
Alcançou ainda mais reconhecimento como o Justiceiro no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ele originou o papel na segunda temporada de "Daredevil" (2016), série produzida pela Marvel Television para a Netflix, e encabeçou uma série homônima de 2017 a 2019.
Reprodução/Netflix
A semelhança de Bernthal também foi usada para interpretar o anti-herói na série própria do personagem The Punisher, de 2017. da Marvel Comics, e uma série de quadrinhos em andamento do Justiceiro.
Reprodução
No cinema, participou de filmes como "O Lobo de Wall Street", "Fúria", "Sicario", "O Contador", "Baby Driver", "Ford v Ferrari", "King Richard" e "The Many Saints of Newark".
Reprodução
Entre os prêmios conquistados, um Emmy de Melhor Ator Convidado por sua participação na série "The Bear", em 2024
Desde os primeiros meses de 2022, apresenta o podcast "Real Ones", de sua criação e que entrevista pessoas inspiradoras e discute temas sociais e cotidianos. É praticante de muay thai e jiu-jitsu brasileiro, além de ser apaixonado por boxe.
O amor pelos animais está incorporado à vida de Bernthal. Tanto que ele é conhecido por atuantes na causa e tem, inclusive, vários cães resgatados.
Reprodução/instagram
Alguns de seus hobbies são a grande paixão por carros clássicos, tocar guitarra, literatura clássica e atividades ao ar livre, tais como caminhadas e pesca.
Reprodução/instagram
Jon Bernthal já quebrou o nariz 14 vezes. Muitas delas, aliás, durante cenas de ação ou treinos intensos.
Reprodução/instagram
O ator também é um grande defensor da saúde mental. Prova disso é que fala abertamente sobre a importância de buscar ajuda e cuidar do bem-estar emocional.
Algumas de suas colaborações marcantes foram em trabalhos com diretores renomados. A saber, Martin Scorsese, David Ayer, Denis Villeneuve e Steve McQueen. Seu Shane em "The Walking Dead" e Frank Castle, em "The Punisher" são considerados papéis icônicos que marcaram a cultura pop.
Reprodução
Bernthal é bem entrosado no meio artístico. É amigo próximo de colegas como Norman Reedus e mantém boas relações nos bastidores., sendo, portanto, bem visto entre companheiros de elenco.
Reprodução/instagram
Ator que não apenas interpreta, mas vive seus personagens com uma entrega rara, Jon Bernthal é mais do que o Justiceiro ou Shane Walsh ? ele é um artista que transforma dor, força e vulnerabilidade em arte.