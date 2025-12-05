George Clooney explica por que prefere criar os filhos longe de Hollywood
Por Flipar
Durante a entrevista, concedida para divulgar seu novo filme "Jay Kelly", Clooney contou que os gêmeos Ella e Alexander, nascidos em 2017, não usam tablets, jantam com adultos e lavam os próprios pratos.
Reprodução do Youtube
?Eles levam uma vida muito melhor assim?, afirmou o ator,
que preferiu se afastar de Los Angeles para evitar que os filhos crescessem em meio à cultura de celebridades.
Reprodução do Youtube
?Na França, as pessoas não ligam tanto para fama. Eu não quero que eles sejam comparados a outros filhos de famosos nem que vivam cercados por paparazzi?, disse.
Youtube/VIX Brasil
George Clooney é casado com Amal Alamuddin, renomada advogada anglo-libanesa especializada em direitos humanos, desde setembro de 2014.
Reprodução do Youtube
George Timothy Clooney nasceu em 6 de maio de 1961, em Lexington, no estado americano de Kentucky, em uma família ligada ao mundo do entretenimento.
Reprodução do Youtube Canal Me Snarky
Filho do jornalista e apresentador Nick Clooney e sobrinho da cantora Rosemary Clooney, George cresceu em um ambiente onde a arte e a comunicação estavam sempre presentes, influenciando decisivamente sua futura trajetória.
Reprodução do Youtube Canal Me Snarky
Sua jornada artística começou com pequenas participações em séries de televisão na década de 1980, mas foi em 1994 que Clooney conquistou reconhecimento mundial ao interpretar o carismático Dr. Doug Ross na série ?Plantão Médico?.
Divulgação
O papel não só lhe trouxe fama como também moldou sua imagem pública, mesclando charme, talento e presença marcante.
Laurel Maryland/Wikimédia Commons
Em 1996, ele atuou em ?Um Drink no Inferno?, do diretor Robert Rodriguez e com roteiro de Quentin Tarantino, e na comédia romântica ?Um Dia Especial?, em que contracenou com Michelle Pfeiffer.
Divulgação
No ano seguinte, encarnou o super-herói Batman em ?Batman e Robin?, da DC Comics, com direção de Joel Schumacher. O elenco ainda contou com Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Alicia Silverstone.
Divulgação
Inclusive, em 2023, George Clooney fez uma aparição surpresa como Bruce Wayne no filme "The Flash", retomando o papel que interpretou em Batman e Robin.
Divulgação
A partir de 1998, Clooney estreou uma parceria com o diretor Steven Soderbergh em ?Irresistível Paixão? que renderia grandes sucessos de público e bilheteria.
Reprodução de Instagram copiada do site daqui.opopular.com.br
Juntos, eles fundaram a produtora "Section Eight" em 2001.
Nicolas Genin/Wikimedia Commons
Em 2001, George Clooney protagonizou Onze Homens e um Segredo, interpretando Danny Ocean, líder de um grupo de ladrões, papel que repetiu em sequências, ao lado de Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts.
Divulgação
Clooney e Soderbergh ainda estiveram juntos em ?Solaris?, de 2002, ?Doze Homens e Outro Segredo?, de 2004, ?O Segredo de Berlim? em 2006?, e ?Treze Homens e um Novo Segredo?, em 2007.
The Celebs Fact - Flickr
Em 2005, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por ?Syriana - A Indústria do Petróleo?, no qual abordou temas complexos.
Divulgação
Outras atuações destacadas de Clooney foram em ?Conduta de Risco?, de 2007, ?Amor Sem Escalas?, de 2010, e ?Os Descendentes?, de 2012.
Youtube/VIX Brasil
Em 2022, George Clooney estrelou a comédia romântica "Ingresso para o Paraíso" ao lado de Julia Roberts, como um pai divorciado que, junto de sua ex-esposa, tenta impedir o casamento da filha em Bali.
Divulgação
O mais novo projeto de Clooney é ?Jay Kelly?, filme de Noah Baumbach, ?História de um Casamento?, que tem também Adam Sandler. O ator revelou que pediu ao diretor para poupá-lo do excesso de tomadas.
Luca Fazzolari/Wikimédia Commons
?Eu literalmente disse para ele: ?Noah, olha, eu amo o roteiro, amo você como diretor, mas tenho mais de 60 anos, cara. Não consigo fazer 50 tomadas. Não tenho esse dom. Meu talento como ator vai de A a B?, afirmou.
Harald Krichel/Wikimédia Commons
O ator afirmou à revista Vanity Fair que não se importa com críticas sobre falta de versatilidade e que, além disso, deixou de interpretar papéis de ação por causa da idade.
Reprodução do Youtube Canal Promiflash
Além da atuação, Clooney acumula bons frutos também como diretor e produtor. No mesmo ano da estatueta do Oscar, ele emplacou o filme ?Boa Noite e Boa Sorte?, pelo qual recebeu a indicação como diretor e roteirista.
Sam Hurd - Flickr
George Clooney é também um ativista engajado, usando sua fama para causas humanitárias. Desde a crise em Darfur, no Sudão, até o apoio a refugiados e campanhas contra injustiças sociais, ele demonstrou comprometimento com o impacto além das câmeras.
www.instagram.com/jeanneyangstyle
Em 2012, cofundou com os atores Don Cheadle, Brad Pitt e Matt Damon e com o produtor Jerry Weintraub a organização "Not On Our Watch", focada em prevenção de genocídios e crises humanitárias.
Tanaya M. Harms/Wikimédia Commons
Clooney segue ativo em projetos de cinema, televisão e humanitários, reafirmando seu lugar não apenas como um astro de Hollywood, mas como uma voz relevante no cenário cultural e político contemporâneo.