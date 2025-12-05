Rodrigo Sant’anna protagoniza comédia de múltiplos personagens
O humorista também assina o roteiro com Marcelo Gonçalves e colaboração de Sabrina Garcia. A história acompanha uma executiva sobrecarregada que precisa lidar sozinha com os filhos quando a babá resolve tirar férias no momento mais decisivo da carreira dela.
Paralelamente ao projeto, Sant?anna passa a ser agenciado comercialmente pela ViU, área de marketing de influência da Globo. A iniciativa amplia a parceria do ator com a emissora e reforça sua presença tanto no audiovisual quanto em ações de comunicação fora da tela.
O humorista, afinal, vive um momento de destaque na carreira de duas décadas. Em entrevista recente ao GShow, o ator falou sobre os desafios do ofício.
"A comédia só funciona se for feita nesse território de prazer, troca. Não me enxergo trabalhando em outro ambiente que não seja de afeto, porque acho que, para existir comédia, a gente tem que estar muito seguro e disponível?, declarou.
Santa?Anna, que está no ar no Multishow com a sétima temporada da série ?Tô de Graça? após dois anos de intervalo, confessou sentir ansiedade a cada nova empreitada. Saibamos, então, mais sobre a vida e a trajetória do talentoso ator.
Rodrigo Sant?Anna nasceu em 31/03/1981, no Rio de Janeiro. Ele cresceu na comunidade Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.
Com formação na Casa das Artes de Laranjeiras, ele iniciou a carreira no teatro em 2005, com a peça ?Os Suburbanos?, ao lado da atriz Thalita Carauta, que esteve recentemente na novela ?Mania de Você?.
A peça, em que Rodrigo Sant?Anna não só atuou como escreveu e dirigiu, ficou cinco anos em cartaz. Os primeiros passos na televisão já foram na Globo, com participações na série ?A Diarista?.
Na sequência, ele foi convidado por Renato Aragão para integrar ?A Turma do Didi?. Ele fez parte do humorístico por quatro anos.
Em 2009, o ator passou a fazer parte do programa ?Zorra Total?, atração por 16 anos das noites de sábado da Rede Globo.
Na atração, Sant?Anna conquistou visibilidade nacional ao interpretar Valéria Vasques no quadro ?Metrô Zorra Brazil?, contracenando com a amiga Thalita Carauta, com quem havia iniciado a carreira artística anos antes.
Em 2015, o humorista começou a protagonizar a série ?Os Suburbanos?, no Multishow, ao lado de Carauta, Babu Santana e outros nomes.
Dois anos depois, ele estreou ?Tô de Graça?, em que interpreta Dona Graça, uma mulher que vive em uma comunidade e tem 14 filhos.
Entre 2015 e 2021, ele deu vida ao Seu Batista na nova versão da ?Escolinha do Professor Raimundo?. O personagem havia sido interpretado por Eliezer Motta no original, criado por Chico Anysio. Nos últimos anos, passou a trabalhar em séries produzidas pela Netflix, como ?Ponto Final?.
No cinema, Rodrigo Sant?Anna já atuou em diversas comédias, como ?De Pernas pro Ar 2?, ?Até Que a Sorte nos Separe?, ?Os Suburbanos: O Filme?, ?Tô de Graça - o Filme?, entre outros.
O humorista foi premiado três vezes no ?Melhores do Ano?, do programa Domingão, da Globo, na categoria Comédia, em 2011, 2012 e 2015.