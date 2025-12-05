Qual a culpa da China no risco de extinção dos jumentos? Descubra essa ligação
Em entrevista ao G1, o professor de Medicina Veterinária Pierre Barnabé, da Universidade Federal de Alagoas, disse que nesse ritmo a espécie será extinta no Brasil antes de 2030.
Pierre integra um grupo que defende a aprovação de uma lei que proíba o abate de jumentos. O projeto está parado desde 2022 no Congresso Nacional.
Três frigoríficos têm licença do Serviço de Inspeção Federal para abater jumentos no Brasil. Todos ficam na Bahia.
Apesar da legalidade no processo, há denúncias sobre a falta de um controle que impeça maus-tratos aos animais antes do abate.
Em 2021, a BBC News Brasil destacou o impacto dessa atividade também no aspecto cultural.
Os jumentos, ou jegues como também são chamados, fazem parte do cenário rural no nordeste, mas estão sumindo.
A organização The Donkey Sanctuary estima que 5,9 milhões de jumentos são abatidos a cada ano para abastecer o mercado de ejiao, substância da medicina chinesa feita a partir do colágeno extraído da pele do jumento.
Esse produto vem sendo usado há séculos na China como medicamento natural contra insônia, anemia, sangramentos e sinais de envelhecimento.
Os produtores de ejiao costumavam usar peles de jumentos provenientes da própria China. Mas o número de jumentos no país despencou em 2021. E o país buscou fontes externas.
Ao mesmo tempo, o ejiao deixou de ser um produto de nicho de luxo para se tornar um item popular e amplamente disponível no mercado, acessível a muitas camadas da população, o que exigiu uma ampliação da produção.
Existem diferenças entre vários tipos de equinos, embora as pessoas se confundam. Veja algumas peculiaridades.
Cavalo: É da espécie Equus ferus caballus, domesticado há milênios. Tem corpo grande, patas longas e é usado para montaria, tração e esporte.
Mula: É a filha de cavalo com jumenta. Também é estéril e usada para transporte, sendo robusta e obediente; fêmea é chamada de mula, e o macho de muar.
Inclusive, o personagem chamado de Burro na franquia "Shrek" não pode ser burro já que teve filhotes com a Dragão fêmea. Os burros são estéreis. Donkey deve ser jumento...