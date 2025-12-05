Acesso liberado: Esses países europeus não exigem visto dos brasileiros

Porém, antes de planejar qualquer viagem, recomenda-se pesquisar sobre as exigências ( ou liberações) referentes ao visto.
Afinal, mesmo fora do Espaço Schengen, existem diversos países que autorizam a entrada e a permanência limitada sem emissão de visto.
O Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) não faz parte do Espaço Schengen por razões políticas e históricas. Ainda assim, brasileiros podem entrar como turistas sem visto por até seis meses, desde que cumpram as exigências de imigração.
Da mesma forma, a Irlanda ? que também não integra o Espaço Schengen ? permite a entrada de brasileiros sem visto para turismo. O período padrão de permanência concedido é de até 90 dias, definido pelo serviço de imigração na chegada.
Os turistas podem ter que apresentar certificados de hospedagem, comprovantes do objetivo da viagem, cartas-convite e bilhetes de retorno ao Brasil, entre outros documentos.
Em caso de necessidade de visto, a autorização é emitida no consulado ou na embaixada de cada país.
É importante, nesses casos, ter atenção na emissão do visto pelo motivo correto: trabalho, estudo, turismo.
A apresentação de um visto incorreto na chegada ao aeroporto pode resultar em detenção em certos países.
Com ou sem visto, jamais esqueça de verificar a validade do passaporte e, se o prazo estiver terminando, renove com antecedência para não haver risco de não poder viajar.