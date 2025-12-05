Francisco Cuoco deixou saudade; ator já não andava e pesava 130 kg pouco antes de morrer
Por Flipar
Cuoco ficou internado por cerca de três semanas no hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele passou o período sedado, após complicações em seu estado de saúde pela idade avançada. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.
- Divulgação
Um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, Cuoco estava distante da TV desde 2023 por dificuldades de saúde. Em maio, ele chegou a falar de sua situação em entrevista ao jornal ?Folha de S.Paulo?.
Reprodução
Na ocasião, ele contou que estava pesando 130 kg, com as pernas inchadas e os pés com manchas roxas, o que acarretava problemas de locomoção. Ele também utilizava uma sonda nasal.
Reprodução/TV Globo
O ator vivia em um apartamento na zona de sul de São Paulo com a irmã, Grácia Cuoco, de 86 anos, e contava com o auxílio de cuidadores para poder fazer atividades básicas, como levantar da cama e tomar banho.
Reprodução
Francisco buscava uma profissão estável e desejava ser advogado, mas, ao entrar em contato com a Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquita, decidiu ser ator.
Reprodução novela Cuca Legal
Ele iniciou a carreira na TV Tupi em 1957. Depois, passou por TV Rio, TV Excelsior e Record até chegar à Rede Globo, em 1970.
Reprodução Instagram
Francisco Cuoco fez dezenas novelas de sucesso e conquistou muitos fãs pelo talento e também pelo ar e jeito de galã.
Reprodução TV Globo
O ator viveu personagens marcantes, que entraram para a história das telenovelas, como o vidente Herculano Quintanilha em O Astro (1977).
Reprodução TV Globo
Ele também deu vida ao taxista Carlão em "Pecado Capital" (1975), grande sucesso da teledramaturgia.
Reprodução novela Pecado Capital
Na novela ?O Outro?, em 1987, Francisco Cuoco interpretou Paulo Della Santa e Denizard de Mattos, dois homens com trajetórias muito diferentes, mas um ponto em comum: a incrível semelhança física.
Reprodução novela O Outro
Cuoco ganhou três vezes o Troféu Imprensa, pelas novelas ?Redenção? (1967), ?O Cafona? (1971) e ?Selva de Pedra? (1972). E foi indicado outras vezes. Na foto, Cuoco com Felipe Carone em "O Cafona".
Domínio público
Ele também fez cinema e teatro. Entre as peças que encenou está "O Último Bolero", com Chico Tenreiro e Adriana Lessa, em 2005.
Sérgio Savarese/Wikimedia Commons
No cinema, um dos filmes que estrelou foi "Cafundó", ao lado de Lázaro Ramos e Leona Cavalli.
Divulgação
A última aparição de Francisco Cuoco na televisão foi em ?No Corre?, série humorística do Multishow.
Camila Rodrigues/Multishow/Divulgação
Já em telenovelas, seus últimos trabalhos foram ?Segundo Sol? (2018) e ?Salve-se Quem Puder? (2020).
Reprodução/TV Globo
Francisco Cuoco foi casado três vezes. O primeiro casamento foi com a atriz Carminha Brandão (na foto, na novela "Mulheres de Areia"), doze anos mais velha que ele, entre 1960 e 1964.
Reprodução YouTube
Mais tarde. o ator casou-se com Gina Rodrigues, com quem teve três filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo. Eles se divorciaram em 1984.
Reprodução
Entre 2013 e 2017, Francisco Cuoco viveu com a estilista Thaís Almeida, na época com 27 anos (54 anos mais jovem). Depois, Gina voltou a morar com ele, mas apenas como amiga.