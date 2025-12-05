Calmante mais vendido do Brasil pode causar dependência em idosos; entenda
Por Flipar
Cerca de 2 milhões de pessoas acima de 60 anos fazendo uso desse medicamento.
Steve Buissinne/Pixabay
Inicialmente indicado para epilepsia, crises de pânico, ansiedade e distúrbios do sono, o remédio é eficaz e de ação prolongada, mas é preciso tomar cuidado.
Freepik
?O efeito é rápido e eficaz, e é exatamente isso que o torna perigoso. O medicamento funciona ? mas, equivocadamente, passa a ser tomado sem fim", alertou ao g1 o especialista em Medicina do Sono e professor da USP, Alan Eckeli.
Kevin Bidwell/Pexels
Segundo especialistas ouvidos pelo g1, o problema começa muitas vezes quando a insônia é tratada apenas como sintoma, sem foco na causa.
Freepik
?No idoso, cujo metabolismo é mais lento, esse acúmulo aumenta o risco de confusão mental, quedas e dependência?, afirmou o médico geriatra Pedro Curiati.
Sabine van Erp/Pixabay
Uma alternativa recomendada para problemas de insônia e ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental (TCC), mas ela ainda é pouco acessível pelo SUS.
Fernando Frazão/Agência Brasil
O geriatra Pedro Curiati, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que a tristeza crônica em idosos pode ser confundida com a ansiedade, o que provoca a prescrição equivocada de calmantes.