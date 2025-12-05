Quentin Tarantino chama Paul Dano de ‘fraco’ e humilha ator em entrevista: ‘Brocha’
Ao falar sobre o filme "Sangue Negro" ? eleito por Tarantino como o 5º melhor do século 21 ?, o diretor disse que a produção "ficaria em primeiro ou segundo" se não fosse pela má atuação de Dano.
"[Dano] é fraco, cara. Ele é o coadjuvante. [Daniel Day-Lewis] está devorando ele [vivo]. Austin Butler teria sido maravilhoso nesse papel", disparou o cineasta.
"Ele é um cara tão fraco, fraco e desinteressante [...] Deveria ser um filme com dois protagonistas e não é! [...] Você o coloca com o ator mais fraco do SAG [Sindicato de Atores de Hollywood]? O cara mais brocha do mundo?", questionou Tarantino.
Depois da fala, algumas personalidades de Hollywood saíram em defesa de Paul Dano. "Não sei, cara, acho que Paul Dano é um ator incrível", escreveu Simu Liu, que estrelou "Shang-Chi" e "Barbie".
Nascido em Nova York em 19 de junho de 1984, Paul Franklin Dano é ator, diretor e produtor. Relembre seus principais trabalhos!
Dano iniciou sua trajetória na Broadway antes de fazer sua estreia no cinema em "The Newcomers", de 2000.
No início dos anos 2000, Dano trabalhou em filmes como "Show de Vizinha" e "Roubando Vidas", ao lado de Angelina Jolie.
Outros papéis marcantes do ator foram em "Os Suspeitos" e "12 Anos de Escravidão", ambos lançados em 2013.
Em 2022, o ator deu uma abordagem mais sombria e realista ao vilão Charada no filme "Batman", dirigido por Matt Reeves.
Em 2023, viveu Burt Fabelman em "Os Fabelmans", filme inspirado na vida de Steven Spielberg.
Dano também já se aventurou na direção ao comandar o aclamado "Vida Selvagem", lançado em 2018 e protagonizado pelo Jake Gyllenhaal.
Na vida pessoal, Dano é casado com a atriz Zoe Kazan desde 2007. Eles dois filhos juntos: uma menina nascida em 2018 e um menino nascido em 2022.