Transformação radical: Homem mais tatuado do Brasil vira religioso e tira tatuagens
Por Flipar
A remoção já passou por cinco sessões e deve precisar pelo menos mais três para ser concluída.
Montagem/Reprodução
A popularização das tatuagens no Brasil acompanha uma tendência mundial: 37% dos brasileiros têm ao menos uma, o que coloca o país em 9º no ranking global.
Felix/Pixabay
Por outro lado, o Brasil também é o segundo no mundo em buscas por remoção de tatuagens, atrás apenas dos EUA.
Jake Parkinson/Pixabay
Essa tendência, impulsionada por celebridades, levou ao avanço de novas tecnologias a laser que permitem tratamentos personalizados que preservam a pele.
Reprodução/Instagram
Especialistas destacam a importância de usar equipamentos com registro na Anvisa para garantir segurança e eficácia.
Marcelo Camargo - Agência Brasil
Evidências arqueológicas mostram que a prática de marcar a pele acompanha os seres humanos há milhares de anos.
oCDr/Unsplash
Inicialmente, as tatuagens não eram apenas uma forma de arte corporal, mas serviam a propósitos rituais, de identificação social, de proteção e até mesmo de cura.
Imagem gerada por IA/Freepik
Os desenhos complexos e intrincados contavam histórias sobre a linhagem, conquistas e poder de um indivíduo.
Wikimedia Commons/Lina Tawfik
A dor do processo era vista como uma parte essencial do ritual, demonstrando força e coragem.
Dean Moriarty/Pixabay
No Japão, as tatuagens ganharam destaque artístico, especialmente no estilo irezumi, associado inicialmente a rituais religiosos e mais tarde à Yakuza, tornando-se uma tradição estética rica em detalhes.
Pexels/TH Team
Com o passar dos séculos, a tatuagem sofreu períodos de marginalização no Ocidente, sendo associada a marinheiros, prisioneiros e grupos sociais específicos, até ressurgir como expressão de liberdade individual no século 20.
nick gibbs/Pixabay
O desenvolvimento das máquinas elétricas de tatuagem, no final do século 19, revolucionou a prática, tornando-a mais acessível e popular.
Aamir Mohd Khan/Pixabay
Hoje, a tatuagem é uma forma de arte consolidada em todo o mundo, com diferentes estilos, técnicas e significados, variando de acordo com as culturas e com a individualidade de cada um.