Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: "O livro 'It' Ã© a versÃ£o de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] Ã‰ como se ele tivesse pensado: 'Isso Ã© uma ideia incrÃ­vel, vou fazer minha versÃ£o'. E aÃ­ fez um romance de 560 pÃ¡ginas. Tire todo o glacÃª, toda a decoraÃ§Ã£o, e o que sobra Ã© uma cÃ³pia de A Hora do Pesadelo".