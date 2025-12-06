Tarantino bota lenha na fogueira: “Stephen King imita criaÃ§Ã£o de Wes Craven”

Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: "O livro 'It' Ã© a versÃ£o de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] Ã‰ como se ele tivesse pensado: 'Isso Ã© uma ideia incrÃ­vel, vou fazer minha versÃ£o'. E aÃ­ fez um romance de 560 pÃ¡ginas. Tire todo o glacÃª, toda a decoraÃ§Ã£o, e o que sobra Ã© uma cÃ³pia de A Hora do Pesadelo".
King, anteriormente, criticou o filme de "Kill Bill" de Tarantino, chamando-o de "narcisista" e "entediante". Portanto, as rusgas vÃ£o se somando.
Em participaÃ§Ã£o em outro podcast, "The Church of Tarantino", o diretor explicou por que desistiu do filme "The Movie Critic", projeto que seria seu dÃ©cimo e Ãºltimo filme.
Ele disse: ?Houve um desafio que me propus a fazer... SerÃ¡ que consigo pegar a profissÃ£o mais chata do mundo e transformÃ¡-la em um filme interessante? Todos os tÃ­tulos de Tarantino prometem muito, exceto 'The Movie Critic'. Quem quer ver um filme chamado 'The Movie Critic'??.
A histÃ³ria tinha base em experiÃªncias dele prÃ³prio, que trabalhou carregando revistas do tipo em mÃ¡quinas de venda quando era adolescente e se interessava pelas crÃ­ticas que lia nelas.
TarantinoÂ nasceu no Tennessee. Ele Ã© filho do ator e mÃºsico Tony Tarantino, com a enfermeiraÂ Connie McHugh, com quem nÃ£o tem uma boa relaÃ§Ã£o hoje. Aos 11 anos, ele foi morar na CalifÃ³rnia, com a mÃ£e e o padrasto.
Uma rÃ¡pida curiosidade: Quentin Tarantino tambÃ©m fica marcado por participar dos prÃ³prios filmes, mas geralmente sÃ£o personagens com pouco espaÃ§o na trama.
No inÃ­cio dos anos 90, Tarantino finalmente comeÃ§ou a ganhar dinheiro com seus filmes, principalmente com roteiros. Em 1991, por exemplo, ele ajudou Frank Norwood a escrever "Sombras na Noite". O filme tem direÃ§Ã£o de Jan Eliasberg.
Em 1992, Quentin Tarantino ganhou muita projeÃ§Ã£o com "CÃ£es de Aluguel", quando fez o roteiro do filme, ao lado de Avary, e depois dirigiu o longa de 99 minutos.
Quentin Tarantino escreveu o filme junto com Avary, mas dirigiu sozinho o longa de 2h45. O filme atÃ© hoje passa com frequÃªncia na televisÃ£o fechada, dado o sucesso dele.
Uma das protagonistas daquele filme foi Uma Thurman. Os dois tiveram parcerias tambÃ©m em "Kill Bill" 1 e 2, nos anos de 2003 e 2004. Agora, ela tambÃ©m estÃ¡ cotada para ser a protagonista do novo filme de Tarantino.
Foi com "Pulp Fiction" que a fama internacional chegou para Quentin Tarantino. Aquela obra teve sete indicaÃ§Ãµes para o Oscar, com uma premiaÃ§Ã£o: a de melhor roteiro.
AlÃ©m disso, o filme recebeu 6 indicaÃ§Ãµes para o Globo de Ouro, com uma vitÃ³ria. NÃ£o parou por aÃ­: "Pulp Fiction" recebeu ainda 9 indicaÃ§Ãµes no BAFTA, com 7 vitÃ³rias.
Neste embalo, Quentin Tarantino nÃ£o parou mais. SÃ³ em 1994, foram outros quatro roteiros escritos. Ele voltaria a dirigir e roteirizar em 1997, com "Jackie Brown".
Tarantino lanÃ§ou, em 2009, "Bastardos InglÃ³rios". Este filme Ã© outro grande sucesso de Quentin, com um Oscar. No ano seguinte, produziu "Machete".
JÃ¡ em 2012, foi a vez de "Django Livre" sair com 2 estatuetas. Em 2014, o cineasta lanÃ§ou "Os Oito Odiados".Â  Nesses dois filmes, assim como e, "Bastardos InglÃ³rios", Tarantino contou com atuaÃ§Ãµes inesquecÃ­veis de Samuel L. Jackson.Â 
Durante uma coletiva de imprensa para lanÃ§amento do filme "Os Oito Odiados", Tarantino afirmou que estava perto de se aposentar. Ainda assim, viu o longa ganhar 1 Oscar, alÃ©m de 3 indicaÃ§Ãµes.
Assim, somando estatuetas para ele e "para o filme", Tarantino tem 7, alÃ©m de 32 indicaÃ§Ãµes. SÃ£o 12 Globos de Ouro, com 28 indicaÃ§Ãµes. Isso sem contar prÃªmios menores.
Por conta disso tudo, Tarantino Ã© amplamente reconhecido como um dos maiores cineastas da histÃ³ria, alÃ©m de jÃ¡ ter construÃ­do sua prÃ³pria fortuna.
