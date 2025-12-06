Ele disse: ?Houve um desafio que me propus a fazer... SerÃ¡ que consigo pegar a profissÃ£o mais chata do mundo e transformÃ¡-la em um filme interessante? Todos os tÃtulos de Tarantino prometem muito, exceto 'The Movie Critic'. Quem quer ver um filme chamado 'The Movie Critic'??.
A histÃ³ria tinha base em experiÃªncias dele prÃ³prio, que trabalhou carregando revistas do tipo em mÃ¡quinas de venda quando era adolescente e se interessava pelas crÃticas que lia nelas.
No inÃcio dos anos 90, Tarantino finalmente comeÃ§ou a ganhar dinheiro com seus filmes, principalmente com roteiros. Em 1991, por exemplo, ele ajudou Frank Norwood a escrever "Sombras na Noite". O filme tem direÃ§Ã£o de Jan Eliasberg.
Em 1992, Quentin Tarantino ganhou muita projeÃ§Ã£o com "CÃ£es de Aluguel", quando fez o roteiro do filme, ao lado de Avary, e depois dirigiu o longa de 99 minutos.
JÃ¡ em 2012, foi a vez de "Django Livre" sair com 2 estatuetas. Em 2014, o cineasta lanÃ§ou "Os Oito Odiados".Â Nesses dois filmes, assim como e, "Bastardos InglÃ³rios", Tarantino contou com atuaÃ§Ãµes inesquecÃveis de Samuel L. Jackson.Â