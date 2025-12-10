Órgão da OMS identifica potencial cancerígeno em herbicida usado em lavouras no Brasil
Por Flipar
A reclassificação foi feita pela Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC), órgão da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Domínio Público - Wikimédia Commons
Trata-se da atrazina, usada em diversas culturas como abacaxi, cevada, milho, soja e cana-de-açúcar.
Reprodução
O composto permaneceu por décadas sem classificação definida quanto ao risco de provocar tumores por falta de evidências conclusivas.
Eric Brehm/Unsplash
A pesquisa foi fruto do trabalho de 22 pesquisadores internacionais, entre eles a brasileira Cassiana Montagner, da Unicamp.
Reprodução/EPTV
A mudança de categoria significa que qualquer grau de exposição passa a ser considerado arriscado.
Th G/Pixabay
Outros órgãos como Anvisa e Ibama, por sua vez, afirmam que mudanças só podem ocorrer após um processo formal de reanálise, que ainda não foi iniciado.
Divulgação
Os especialistas são organizados em quatro grupos que analisam a exposição humana, a capacidade de provocar câncer em humanos e animais, e os mecanismos moleculares envolvidos.
Chokniti Khongchum/Pixabay
"Não é uma evidência catastrófica, que daí justificaria classificá-lo como classe 1. Mas, no caso do grupo 2A, seria assim: 'É carcinogênico, temos todas as evidências para a carcinogenicidade", explicou a pesquisadora brasileira.
Darko Stojanovic por Pixabay
Segundo ela, "ações precisam ser tomadas para diminuir a exposição humana a esse composto".
Reprodução/EPTV
"A gente tem todos esses dados que mostram que nós, seres humanos, não só os agricultores, estamos expostos?, pontua Cassiana.
Divulgação
Desde 2003, diversos países da União Europeia já não fazem uso da atrazina por razões ambientais.