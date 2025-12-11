Língua solta: Papagaios foram ‘testemunhas’ de adultério em tribunal
Por Flipar
Não é de hoje que papagaios chamam atenção pela capacidade de imitar sons humanos e pela inteligência, que os coloca na lista dos animais mais espertos do planeta.
GIANNIZZZERO wikimedia commons
Pesquisadores do Interact Animal Lab analisam uma maneira de desenvolver tablets adequados par a interação de papagaios. A principal autora do estudo, Rebecca Kleinberger, apresentou um trabalho na Association of Computing Machine mostrando que a ave se interessa pela tecnologia.
Pixabay
Rebecca faz parte de um grupo que pesquisa maneiras de usar a tecnologia para o aprimoramento das capacidades não apenas de papagaios, mas também de outros pássaros, além de cães e orcas.
Pixabay
Pagagaios atraem estudos em diversas universidades. Em abril de 203, pesquisadores da Northeastern University, nos Estados Unidos, ensinaram papagaios a chamarem uns aos outros e interagirem em chamadas de vídeos.
Divulgação / Reprodução de vídeo / Northeastern University
Em julho de 2022, ocorreu um outro fato curioso nos Estados Unidos. Um casal 'acusou' o papagaio de soltar o canguru de estimação da família, na Louisiana.
reprodução youtube
Uma dor de cabeça que começou quando um dos papagaios da casa, chamado Thor, aprendeu a abrir fechaduras.
reprodução youtube
Segundo o casal, foi Thor que soltou Baxter. Olha a jaula aberta e o canguru correndo, pimpão. Algumas aves são consideradas inteligentes e os papagaios estão incluídos nesta seleta lista. Veja quais são as 5 aves falantes consideradas as mais espertas do planeta!
reprodução youtube
Periquito-de-colar indiano - Tem cores vibrantes e uma plumagem no pescoço que dá impressão de colar. Mede cerca de 40 cm. A envergadura das asas pode chegar a 50 cm. Vive até 60 anos.
divulgação casa dos pássaros
Papagaio-ecletus - Nativo da Nova Guiné. Os machos são verdes e as fêmeas vermelhas. Vive entre 30 e 50 anos.
Doug Janson wikimedia commons
Eles aprendem as palavras faladas ao redor e, em alguns casos, decoram músicas inteiras. E enganam os próprios donos com vozes cheias de melodia.
divulgação casa dos pássaros
Sua capacidade de aprender palavras e expressá-las é impressionante, mas ele se restringe à imitação do dono. É pássaro que se inspira apenas na "família".
Matt Edmonds wikimedia commons
Este periquito é muito sociável, identifica as pessoas e depende dessa convivência para seu bem-estar. A solidão o aflige. É bom ter dois, juntos.
Amos T. Fairchild wikimedia commons
Esses papagaios conseguem imitar com precisão diversos sons do ambiente, além de vozes dos mais variados timbres. Tal aptidão pode se explicar pela emissão de sons variados que servem de alarme quando estão na natureza.