Jackie Chan segue ativo oito anos após “Kung Fu Yoga”
Por Flipar
O longa foi lançado em 2017 e, oito anos depois, o astro segue em atividade intensa no cinema. Chan participou em 2025 de duas produções; "Karatê Kid: Lendas" e "The Shadow?s Edge", ainda inédito no Brasil.
Reprodução
Além disso, a Paramount confirmou a sequência "A Hora do Rush 4", que reunirá novamente Jackie Chan e Chris Tucker. O ator afirmou que o roteiro está em desenvolvimento e demonstrou entusiasmo com o retorno da franquia.
Divulgação
Jackie Chan retornou aos cinemas, afinal, em "Karatê Kid: Lendas", reacendendo seu legado nas artes marciais e no cinema de ação. Ele mostra vitalidade e carisma, retomando o papel do mestre Sr. Han, que marcou uma geração.
Divulgação
Ator, filho de refugiados e ícone mundial do cinema de ação, Jackie Chan tem uma vida mais conturbada do que muitos poderiam imaginar. Veja sua trajetória com o Flipar.
Reprodução/Instagram
Nos anos 1980 e 1990, Jackie Chan se consolidou como superestrela com filmes como "Projeto China" (1983), "Police Story: A Guerra das Drogas" (1985) e "Quem Sou Eu?" (1998). Jackie Chan ficou marcado por escolher fazer suas próprias cenas de ação - muitas vezes sem dublê.
Reprodução
Seus filmes ficaram famosos por mostrarem erros de gravação e seus acidentes durante os créditos. Uma marca registrada! Em 1998, ao lado de Chris Tucker deu início à franquia de sucesso "A Hora do Rush", que ainda ganharia mais duas sequências.
reprodução
Em 2010, Jackie Chan interpretou o Mestre Han em um remake do clássico "Karate Kid". Jackie Chan também dublou o Mestre Monkey na bem-sucedida franquia de animação "Kung Fu Panda".
Divulgação/Sony Columbia
Ele é um defensor de causas sociais e filantrópicas, especialmente ligadas à educação, saúde infantil e preservação do meio ambiente. Em 1988, fundou a "Jackie Chan Charitable Foundation". Em 2004, ele foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Unicef.
reprodução/instagram
Chan é também um dos poucos artistas asiáticos a receber um Oscar honorário, concedido em 2016, em reconhecimento à sua carreira impressionante e duradoura, que ajudou a popularizar o cinema de ação asiático pelo mundo.
reprodução/instagram
Fora das telas, Jackie Chan casou-se com a atriz taiwanesa Lin Feng-jiao em 1982, após um relacionamento secreto. Eles têm um filho, Jaycee Chan, naacido em 3/12/1982, que também é ator.
arquivo pessoal reprodução
Jaycee Chan enfrentou vários problemas públicos. Em 2014, foi preso em Pequim por abrigar usuários de drogas e por possuir mais de 100 gramas de maconha em seu apartamento. Passou 6 meses na cadeia e pediu desculpas.
reprodução instagram jaycee_Chan
O escândalo abalou Jackie Chan, que é embaixador antidrogas na China, e o ator declarou estar "envergonhado" e que não ajudaria o filho a sair da cadeia. Jaycee teve dificuldades para retomar a carreira após a prisão, enfrentando boicotes e críticas.