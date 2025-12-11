Reconhecida com prêmio internacional, Mônica Carvalho vive fase gloriosa
O reconhecimento ocorreu por sua atuação no longa-metragem brasileiro ?Estranhos na Noite?, com direção de Walther Neto. Além do papel principal, a artista assinou o roteiro e a coprodução de uma das histórias que compõem a narrativa do filme.
Emocionada, a atriz celebrou a conquista, e ressaltou a honra de representar o Brasil e o cinema nacional. O prêmio soma-se a uma fase de grande sucesso, que inclui a participação no premiado filme ?Licença para Enlouquecer? e a preparação para ?Deixa-me Viver?.
A produção conta com coprodução da Yva Filmes, empresa de Mônica Carvalho, em parceria com a PRH9, do Grupo Bandeirantes, e a WN Filmes, e destaca o poder da produção audiovisual brasileira no cenário europeu.
Assim, Mônica mantém o firme propósito de desenvolver projetos que valorizem o protagonismo feminino e criem narrativas emocionais e plurais.
Esses projetos e prêmios consolidam o melhor momento da atriz, cujo nome de batismo é Mônica Rodrigues Carvalho, nascida em 28 de março de 1971, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que iniciou sua carreira artística como modelo.
Em 1993, participou da abertura da segunda versão da novela ?Mulheres de Areia? e integrou o elenco de ?Confissões de Adolescente?, na TV Cultura.
Posteriormente, ingressou na oficina de atores da TV Globo e fez participação na novela ?Quatro por Quatro?.
Em seguida, integrou produções da emissora como ?História de Amor?, ?A Indomada?, ?Por Amor?, ?Malhação?, ?Corpo Dourado? e ?Você Decide?.
Em 2001, se destacou como Maria do Socorro, a Socorrinho, na novela ?Porto dos Milagres?, e atuou em ?Chocolate com Pimenta?, exibida em 2003. Depois, saiu da emissora.
Na Record, participou das novelas ?Cidadão Brasileiro? e ?Caminhos do Coração?. No SBT, interpretou a vilã Nara na novela ?Uma Rosa com Amor?.
Em 2011, retornou à TV Globo para integrar o elenco de ?Fina Estampa?, como a personagem Glória Monteiro, e fez participação especial em ?Tempo de Amar?, em 2017.
Em produções mais recentes, atuou nas produções bíblicas ?Jezabel?, em 2019, e ?Gênesis?, em 2021, pela Record.
Em 2023, participou da sétima temporada do reality ?No Limite: Amazônia?.
No teatro, integrou montagens como ?O Ateneu?, ?A Morte do Beijo?, ?Pocahontas? e ?A Máscara do Beijo?.
Mônica possui uma longa trajetória na Sapucaí, onde desfila desde 1991 e já atuou em diferentes posições, como destaque, passista e até mesmo com o uniforme da diretoria.
Mônica é mãe de duas filhas: Yaclara, nascida em 2004, fruto de relacionamento com Armindo Júnior, e Valentina, nascida em 2016, do casamento com Alaor Paris, com quem é casada desde 2009.