Nova espécie de abelhas é chamada de Lúcifer por ter “chifres”
Por Flipar
Os cientistas destacam que a espécie pode estar em risco por depender apenas de um tipo de planta em perigosa área de mineração, o que evidencia a urgência em mapear e proteger as abelhas nativas.
Divulgação Journal of Hymenoptera Research
O estudo foi publicado no Journal of Hymenoptera Research, revista científica internacional especializada no estudo da ordem de insetos que inclui abelhas, vespas, formigas e marimbondos.
Divulgação Journal of Hymenoptera Research
Por sinal, o Brasil também tem abelhas consideradas únicas em determinada região. Pesquisa do Rede Biota Cerrado, financiada pelo CNPq, descobriu abelhas que só existem na Chapada dos Veadeiros.
Reprodução
O estudo, liderado pelo professor Antônio Aguiar , da Universidade de Brasília, visa a mapear as espécies, avaliar suas populações e acompanhar riscos ambientais.
O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos.
Abelhas sempre dão o que falar. No Reino Unido, recentemente, um adolescente britânico de 13 anos adaptou o seu próprio quarto para fazer a criação de abelhas.
Reprodução redes sociais
Com criatividade, ele usou impressão 3D para fazer uma colmeia modular conectada à janela. Com softwares de uso livre, ele criou peças funcionais, leves e resistentes.
Reprodução redes sociais
O modelo da colmeia é o tradicional, hexagonal, ou seja, com seis lados. E as abelhas já estão produzindo mel.
Reprodução redes sociais
O sistema inspirado em compartimentos herméticos de submarinos permite que as abelhas entrem e saiam livremente por uma conexão com a janela sem invadir o quarto.
Reprodução redes sociais
Iniciativas isoladas e inspiradoras como a de Oliver Taylor são sempre bem-vindas mostrando o potencial de espaços aparentemente reduzidos para a preservação das abelhas.
Reprodução redes sociais
Engenheiros da Universidade de Washington anunciaram a criação de um sistema de sensores que utilizam o ciclo natural de vida das abelhas para monitorar informações de temperatura, umidade e intensidade da luz..