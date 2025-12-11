Leilões inacreditáveis: venderam até ar de show de cantor famoso
Por Flipar
Uma bolsa menor do que um grão de sal foi leiloada 63.700 dólares A olho nu nao se consegue perceber o que é o objeto.
Divulgação MSCHF
O objeto microscópico mede 657 x 222 x 700 micrômetros. Para visualizá-lo é necessário um microscópio. O lance inicial para arrematar a bolsa minúscula foi de 15.000 dólares. O comprador levou um microscópio junto.
Divulgação MSCHF
A bolsa foi projetada pelo coletivo de arte MISCHF, que tem sede no Brooklyn e é conhecido por seus designs polêmicos.
reprodução twitter
A ?bolsa? é tão pequena que passaria pelo buraco de uma agulha. ?Existem bolsas grandes, bolsas normais e bolsas pequenas, mas esta é a palavra final na miniaturização das bolsas?, anunciou o coletivo em uma postagem na internet.
Adriano Gadini por Pixabay
Entre os itens esquisitões já elaborados pela MISCHF estão: sapato feito com sangue humano, tênis com água benta na sola e uma colônia que cheira a WD-40 (óleo lubrificante).
divulgação
A bolsa microscópica é de resina e foi criada com uso de uma tecnologia de impressão 3D, geralmente usada para desenvolver peças mecânicas minúsculas.
Graftencom por Pixabay
Em 2021, a MISCHF foi processada pela Nike por conta de um tênis feito com sangue humano. Confira outros itens esquisitos que já foram leiloados!
divulgação
Em 2015, a Zukerman Leilões leiloou uma ilha inteira em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por R$ 25 milhões.
wikimedia commons Heitor Carvalho Jorge
Por tabela, o comprador ainda levou junto uma casa de alto padrão com nove suítes, piscina com área gourmet, três casas para funcionários, fonte de água potável, gerador de energia, heliponto e píer para embarcações.
wikimedia commons Tatiani marcos de sa alves
Em 2013, o jogador de futebol Paulo André leiloou vinte itens entre quadros, luvas do goleiro do time e a prancheta utilizada pelo técnico no Mundial de Clubes. O valor total dos itens chegou a R$ 829 mil. A quantia foi doada para diferentes instituições financeiras.
Daniel Augusto Jr./Corinthians
Outra supresa foi quando um sanduíche de queijo prensado foi arrematado na internet, em 2004, por cerca de US$ 28 mil. Tudo isso porque diziam que o alimento tinha uma imagem da Virgem Maria?
wikimedia commons Mack Male
Em janeiro de 2006, o britânico Leigh Knight achou quem comprasse uma couve de Bruxelas que ele havia apelidado de ?Nicholas?. O valor? 15 mil libras! Pelo menos a intenção era boa e ele doou o valor a uma instituição de câncer?
wikimedia commons Dietmar Rabich
As mechas da cantora foram recolhidas por um salão da Califórnia e postas em um leilão por cerca de 1 milhão de dólares. E essa não foi a primeira vez que um item relacionado à artista foi colocado à venda.
Reprodução/Instagram
Certa vez, uma estação de rádio canadense leiloou um suposto teste de gravidez de Britney que teria sido encontrado no lixo do quarto de um hotel. Ah, o teste ? que acusava positivo ? foi arrematado por US$ 5 mil.
flickr Wutthichai Charoenburi
Um dos itens mais curiosos já vendidos em leilões foi um Volkswagen Golf fabricado em 1999, por €188.938,88 (equivalente a mais de R$ 600 mil).
wikimedia commons patrabus
O veículo era tido como especial porque estava registrado no nome do Papa Bento XVI.
wikimedia commons Kancelaria Prezydenta RP
Agora olha essa: em um evento ocorrido em 2005, o cidadão norte-americano Andrew Fischer decidiu leiloar sua própria testa para servir como um "outdoor" humano de propaganda.
Gerd Altmann por Pixabay
Conhecida por fabricar medicamentos contra ronco, a empresa SnoreStop mostrou interesse nesse "espaço" inusitado e exibiu sua marca durante um mês na testa do cidadão.
divulgação
Em 2004, um homem conseguiu vender por US$ 455 um copo com o que supostamente seria a sobra de água do cantor Elvis Presley. O detalhe é que o vendedor alegou que o ?item? teria sido usado em um show que aconteceu em 1977?
montagem / unplash / wikimedia commons
Quando o ex-Beatle John Lennon perdeu um dente, os dentistas resolveram guardar a ?relíquia? para vendê-la depois. E deu certo. O ?objeto? foi arrematado por US$ 31,2 mil!
Reprodução de vídeo
Para fechar com chave de ouro, pense num fã absolutamente obcecado pelo seu ídolo. Um cidadão apaixonado pelo Kanye West decidiu leiloar um pequeno saco de plástico que supostamente continha o ar dele, capturado durante um de seus shows.
wikimedia commons
David Shankbone
O lance inicial pelo ?saquinho de ar? foi de meros US$ 5, mas no fim das contas acabou sendo arrematado por incríveis US$ 60 mil em uma acirrada disputa que envolveu muitos fãs.