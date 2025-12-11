Consumidor deve estar atento ao risco de fraude em máquinas caça-pelúcias
Por Flipar
No dia 28 de agosto de 2024, por exemplo, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em locais ligados a empresas acusadas de prática criminosa contra o consumidor.
Na operação, foram alvo endereços na cidade do Rio de Janeiro, em municípios da Baixada Fluminense e também em Santa Catarina - neste último caso, com a ajuda das autoridades policiais do estado do sul do país.
A ação fez parte da Operação Mãos Leves 2, que apura a atuação de quadrilhas na exploração de máquinas de pelúcia falsificadas. Meses antes, a polícia tinha apreendido máquinas na primeira fase da Operação.
Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) examinaram as máquinas apreendidas e constataram haver adulteração nos equipamentos.
De acordo com a perícia, a programação das máquinas examinadas tinha sido feita de tal maneira que o jogador só conseguia capturar um boneco após um certo número de tentativas.
O exame descobriu que as máquinas possuíam uma espécie de contador de jogadas que regulava a intensidade da corrente elétrica.
O sistema tinha sido programado para que somente após uma certa quantidade de tentativas a máquina liberasse a potência necessária para a garra eletrônica agarrar um bicho de pelúcia. Antes disso, não havia pressão suficiente.
A investigação apontou, portanto, que as máquinas integram um esquema fraudulento para enganar os consumidores, que pensam depender apenas de sua habilidade para capturar os brinquedos.
?O sucesso do jogador, na verdade, está muito mais ligado à sorte de jogar no momento em que o contador permite a captura?, disse o delegado na época.
Na primeira fase da operação foram apreendidas não só as máquinas como uma imensa quantidade de bichos de pelúcia.
Além disso, foram apreendidos aparelhos de celular, computadores e documentos. Uma arma foi encontrada em um galpão.
Segundo a polícia, as máquinas apreendidas seriam destinadas a shoppings em diferentes bairros do Rio. Lugares que inspiram confiança.
De acordo com o delegado, as empresas envolvidas no esquema respondem por crime contra a economia popular, crime contra o consumidor, crime contra a propriedade imaterial, associação criminosa e contravenção de jogo de azar.