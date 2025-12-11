Jesse Eisenberg decide doar rim de forma altruísta: pra qualquer pessoa que precisar
Por Flipar
O ator afirmou ainda que o procedimento é seguro e necessário. Além disso, nos Estados Unidos, cerca de 90 mil pessoas aguardam um transplante de rim, segundo dados oficiais.
Reprodução de vídeo / jesseeisenbergunofficial
Não sei porquê. Fui picado pelo 'bichinho da doação de sangue' Vou fazer uma doação altruísta. Estou muito animado para isso", disse o ator.
Reprodução de vídeo / jesseeisenbergunofficial
Conhecido por interpretar Mark Zuckerberg no filme "A Rede Social" (2010), ele criticou publicamente o CEO da Meta em uma entrevista em maio de 2025.
divulgação/columbia pictures
"Eu acho que as coisas que esse cara têm feito são problemáticas ? tirar a checagem de fatos e restrições de segurança", disse à Variety.
reprodução/youtube
Segundo Eisenberg, as atitudes do bilionário fazem com que pessoas "ameaçadas" se sintam ainda mais ameaçadas.
reprodução/youtube
O ator também revelou que evita acompanhar as novidades do Facebook e da Meta para que "não seja associado a alguém como Zuckerberg".
reprodução
Questionado sobre uma possível sequência de "A Rede Social", Eisenberg disse que retornaria para o papel: "Eu faria qualquer trabalho. A voz do Rice Krispies [um cereal famoso nos Estados Unidos], ou em um filme. Ou em qualquer um que as pessoas estivessem dispostas a ter meu nome."
reprodução
Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial sobre o desenvolvimento de uma continuação do filme.
divulgação
"A Rede Social", dirigido por David Fincher e escrito por Aaron Sorkin, recebeu oito indicações ao Oscar, vencendo em três categorias: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Montagem.
divulgação
Em 2025, Eisenberg recebeu sua segunda indicação ao Oscar por "A Verdadeira Dor", filme que dirigiu e escreveu. Conheça a trajetória do ator!
divulgação
Eisenberg nasceu em 5 de outubro de 1983, em Queens, Nova York, mas cresceu em East Brunswick, Nova Jersey.
flickr - Antonio García Rodríguez
Ele começou a atuar em peças de teatro quando ainda era criança e fez sua estreia como ator na televisão, especificamente na série "Caia na Real" (1999-2000).
reprodução
No cinema, seu primeiro trabalho foi em 2002, no filme "Roger, O Conquistador", no qual interpreta o personagem Nick.
reprodução
Eisenberg ganhou projeção com filmes como "A Vila" (2004) e "Férias Frustradas de Verão" (2009), mas foi com "Zumbilândia" (2009 - foto) que ele decolou de vez.
reprodução
Na trama, ele interpreta Columbus, um nerd simpático tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico repleto de zumbis.
divulgação/Columbia/TriStar
No entanto, o papel mais marcante de sua carreira veio em 2010, quando interpretou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, no aclamado "A Rede Social".
Divulgação
Pela atuação, Eisenberg conquistou sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator.
divulgação
Alguns dos outros filmes em que Eisenberg atuou foram "Para Roma, com Amor" (2012), "Truque de Mestre" (2013) e "Batman v Superman: A Origem da Justiça" (2016), no qual interpreta o vilão Lex Luthor (foto).
divulgação
Para além da atuação, Eisenberg é um escritor e dramaturgo talentoso. Ele escreveu e estreou várias peças de teatro, como "The Revisionist" e "Asuncion".
wikimedia commons/
Harald Krichel
O ator também publicou uma coletânea de histórias de humor intitulada "Bream Gives Me Hiccups".
flickr - Raph_PH
Seu interesse pela escrita e pela direção também se reflete em seu trabalho no cinema. Em 2022, dirigiu e escreveu seu primeiro longa: "Quando Você Terminar de Salvar o Mundo", baseado em seu próprio podcast de áudio.
divulgação
Na vida pessoal, Eisenberg é engajado em causas sociais, apoiando iniciativas voltadas para refugiados e direitos humanos. Desde 2017, ele é casado com a produtora Anna Strout, com quem tem um filho.