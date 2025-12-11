Símbolo de fertilidade, cegonha ‘carrega’ bebês na mitologia popular
A cegonha é um gênero de ave da família dos ciconiídeos. Assim, seis das sete espécies vivas têm origem na Europa, porém a maguari tem distribuição sul-americana.
Além disso, os fósseis sugerem que as cegonhas Ciconia eram um pouco mais comuns nas Américas tropicais em tempos pré-históricos.
O gênero foi introduzido pelo zoólogo francês Mathurin Jacques Brisson, em 1760, com a cegonha-branca (Ciconia ciconia) como espécie-tipo. O nome, por sua vez, vem da palavra latina e foi originalmente registrado nas obras de Horácio e Ovídio.
Os pares costumam ficar juntos por toda a vida e normalmente constroem grandes ninhos de gravetos nas árvores. Embora a cegonha-do-abdim às vezes nidifique em penhascos e a maguari no chão.
Elas têm cerca de 1 metro de altura e 3 kg de peso, tendo habitat variado e sendo migratórias e monogâmicas.
Por não terem siringe, esses animais não emitem sons vocais, emitem sons batendo com os bicos, atividade a que se dá o nome de gloterar.
As cegonhas vivem em locais como campos abertos, margens de lagos e lagoas, zonas pantanosas, prados húmidos, várzeas, cidades, pântanos, pastagens e falésias.
A alimentação inclui pequenos vertebrados. Elas comem rãs, insetos, peixes, crustáceos, pequenas aves, lagartos e roedores e voam com o pescoço estendido.
As espécies migratórias como a cegonha-branca e a cegonha-preta voam com asas largas e dependem de termais de ar quente para voos sustentados de longa distância.
As crias saem da casca na primavera e quando chove a cegonha abre as asas para protegê-los. Assim, põem cerca de 3 a 5 ovos, com a incubação de 20 a 30 dias, as crias são indefesas e penugentas.
A lenda da cegonha surgiu na Escandinávia. Conta-se que, na época em que os bebês costumavam nascer em casa, às mães diziam aos filhos que eles eram trazidos pela cegonha justificando o aparecimento repentino de um novo membro na família.
A escolha da cegonha como símbolo foi devido a sua característica dócil e protetora, que dedica atenção especial e carinho às aves doentes ou mais velhas. Ela também está ligada à fertilidade, nascimento e piedade filial.
Os antigos romanos criaram uma lei incentivando as crianças a cuidarem dos idosos, denominada Lex Ciconaria (Lei da Cegonha).
Em diversas mitologias, as cegonhas são um símbolo de fidelidade e do casamento monogâmico, porque crê-se largamente que esses animais têm apenas um companheiro pela vida toda.
Isto está também ligado aos seus costumes de ave migradora, correspondendo ao seu retorno ao despertar da natureza na primavera.
Além desse motivo, há o fato das cegonhas costumarem fazer seu ninho ao lado da chaminé das casas e voltarem sempre para o mesmo lugar, para pôr ovos e cuidar dos filhotes. .
A lenda se espalhou pelo mundo no século XIX, através dos contos do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, sempre lembrado por seus contos de fadas literários.
O conto "As Cegonhas" de Hans Christian Andersen é considerado um grande responsável pela popularização da lenda. O autor, inclusive, foi citado pela Imperatriz Leopoldinense no carnaval carioca de 2005.
É recorrente avistar populações de cegonhas principalmente na região centro de Portugal, tornando-se assim uma ave bastante característica da paisagem portuguesa e considerada por muitos um símbolo regional.
A cegonha também é símbolo da piedade familiar. Na Europa medieval, acreditava-se que ela alimentava seus pais envelhecidos e que era muito dedicada a seus filhotes.
No Extremo Oriente, tal qual o grou, ela é considerada um símbolo da imortalidade. Já na Romênia, havia a crença de que uma criança concebida com amor era sempre trazida pela tradicional ave.
Por lá, achavam que a noite das cegonhas acontecia no começo de abril. É a ocasião do acasalamento delas, visto que embora sejam aves diurnas, elas se acasalam somente à noite.
Segundo a tradição romena, nesse dia, ao cair da noite, sozinhas ou aos pares, elas deixam seus ninhos e desaparecem no céu ao escurecer.
Existem diversas espécies de cegonhas, como a cegonha-branca, a cegonha-preta, a cegonha-maguari, a cegonha-episcopal, cegonha-bico-de-sapato, entre outras. A última tem mais de um metro de altura e se alimenta até de pequenos crocodilos.