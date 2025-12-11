Alho-poró favorece digestão e saúde dos ossos

Conhecido como "ouro verde", esse alimento é bem próximo do alho tradicional e da cebola, da família Amaryllidaceae. Ele é apreciado há milhares de anos e possui propriedades importantes para fortalecer o sistema imunológico dos indivíduos.
Esse vegetal é uma verdadeira fonte de vitaminas e antioxidantes, que auxiliam na saúde digestiva devido à quantidade de fibras em sua composição.
Além disso, ele conta com a inulina, um composto prebiótico que auxilia no equilíbrio da flora intestinal e melhora a absorção de nutrientes.
É um alimento com baixo teor calórico por ser composto, em grande parte, por água e possuir poucos carboidratos. Essa combinação pode ajudar no processo de emagrecimento, pois contribui na sensação de saciedade prolongada.
Este alimento possui vitamina A, assim como compostos antioxidantes, que ajudam a desenvolver glóbulos vermelhos e brancos saudáveis, fortalecem as defesas do organismo e previnem o surgimento de infecções.
Por ser fonte de vitamina K, o consumo de alho-poró pode reduzir o risco de osteoporose, ajudando a fixar o cálcio nos ossos. Este vegetal também apresenta magnésio, cálcio e fósforo, importantes para a saúde óssea.
O alho-poró ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, algo que reduz inchaços e promove a desintoxicação. Ele também pode ajudar a reduzir o colesterol, diminuir a pressão arterial e prevenir doenças cardíacas, como aterosclerose e infarto.
Este alimento contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os olhos da oxidação e do envelhecimento e previnem doenças como a degeneração macular.
Alguns compostos do alho-poró possuem propriedades anti-inflamatórias. Já outros estudos sugerem que esse vegetal pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, sendo benéfico para pessoas com diabetes.
A história do alho-poró remonta às antiguidades, quando era valorizado pelos antigos egípcios, gregos e romanos, sendo considerado benéfico para a garganta e a voz.
Os romanos introduziram o alho-poró na Grã-Bretanha, onde ele se adaptou bem às condições climáticas e se tornou popular, especialmente no País de Gales.
No País de Gales, o alho-poró é um símbolo da guarda nacional e é usado em celebrações, como o Dia de São Davi. Ele, então, é um ingrediente importante em muitas culinárias do norte da Europa e é cultivado em vários países do Velho Continente.
O alho-poró é chamado de "ouro verde" devido à sua cor, seus benefícios nutricionais e seu valor histórico e cultural. Nesse sentido, ele está associado à bravura e força, sendo usado por soldados galeses em batalhas.
O alho-poró chegou ao Brasil provavelmente com os colonizadores portugueses, junto com outras hortaliças, e se adaptou bem ao clima e solo do país. Sua produção, embora não seja a mais expressiva, concentra-se nas regiões Sul e Sudeste.
Esse alimento faz parte de uma planta versátil, que pode ser cultivada tanto em larga escala como em hortas domésticas.
Na gastronomia, ele é um produto versátil, já que se adapta bem a preparações quentes e frias, desde sopas e caldos até tortas, saladas e recheios saborosos.
Para prepará-lo, é necessário cortar a base e as folhas mais verdes e firmes. Por serem mais fibrosas, essas partes podem ser aproveitadas para caldos e sopas, assim como esse produto pode aparecer em quiches, risotos e refogados com azeite.
Em vez de formar um bulbo arredondado, como a cebola, o alho-poró produz um longo cilindro de folhas encaixadas umas nas outras. São esbranquiçadas na zona subterrânea, sendo esta a parte das folhas a mais utilizada na culinária.
São geralmente semeados em canteiros e estufas, dos quais se retiram as mudas, que se podem encontrar no mercado e transplantar para hortas. Depois da muda, é uma planta particularmente resistente e adapta-se facilmente a qualquer tipo de solo.
De sabor mais suave que a cebola, o alho-poró é muito usado na culinária, sendo um ingrediente da famosa sopa vichyssoise, na França. Podem também ser utilizados crus em saladas ao lado de outros legumes e vegetais.
O cultivo em casa, em particular, oferece uma maneira acessível e sustentável de desfrutar dos benefícios dessa hortaliça versátil e saborosa.
Muita gente o confunde com o aipo, mas se tratam de dois vegetais diferentes. Quando o assunto é o alho-francês, as variedades se dividem em alho-poró de inverno ou de verão na Europa.
O de verão é plantado para uma colheita rápida, enquanto o de inverno geralmente é colhido na primavera seguinte ao ano do seu plantio.
O alho-poró deve ser conservado na geladeira, pois pode estragar em temperatura ambiente. Esse ingrediente também pode aparecer em uma saborosa pizza, pois combina bem com queijo, cebola, entre outros alimentos.