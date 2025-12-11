Cachoeiras mansas atraem visitantes para banho seguro e refrescante
Por Flipar
No entanto, é fundamental escolher cachoeiras de águas calmas, com pouca correnteza e sem pedras escorregadias, garantindo segurança para todos. Veja algumas no Brasil. As estrangeiras estão em outra galeria.
Marcos Farias wikimedia commons
Cachoeira do Formiga ? Mateiros, TO (Parque Estadual do Jalapão): Pequena, com águas cristalinas de tom esverdeado e correnteza leve, ideal para banho.
FOTO: By Marcel Favery / Wikimedia Commons
Cachoeira Santa Bárbara ? Cavalcante, GO (Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros): Queda d?água azul-turquesa e piscina natural rasa, muito procurada por famílias.
FOTO: By Naiane cascardo / Wikimedia Commons
Cachoeira do Buracão ? Ibicoara, BA (Parque Municipal do Espalhado): Rodeada por cânions, tem águas calmas para nadar após a queda principal.
FOTO: By Rodolfo Bazetto / Wikimedia Commons
Cachoeira da Fumaça (por baixo) ? Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): Apesar do nome, forma um poço tranquilo com águas refrescantes.
FOTO: By r m / Wikimedia Commons
Cachoeira do Pratinha ? Iraquara, BA (Parque Pratinha): Piscina natural com água azul cristalina e correnteza suave.
FOTO: By Dramatizar / Wikimedia Commons
Cachoeira do Tobogã ? Paraty, RJ (Parque Nacional da Serra da Bocaina): Tem um escorregador natural e um poço de águas rasas para relaxar.
Reprodução de vídeo Instagram
Cachoeira Véu da Noiva ? Campos do Jordão, SP (Parque Estadual de Campos do Jordão): Pequena e acessível, forma um poço tranquilo e cercado de natureza.
FOTO: Reprodução / Instagram/camposcommabi_
Cachoeira da Purificação ? Lençóis, BA (Parque Nacional da Chapada Diamantina): De fácil acesso, possui águas calmas e límpidas, perfeitas para banho.
FOTO: By Max Brito / Wikimedia Commons
Cachoeira da Pedra Redonda ? Gonçalves, MG (Parque Estadual da Serra do Papagaio): Pequena, com queda suave e poço raso, ótima para crianças.
FOTO: Reprodução / Youtube @WALKINGINPERNAMBUCO
Cachoeira do Escorrega ? Visconde de Mauá, RJ (Parque Nacional de Itatiaia): Tem uma pequena queda e piscina rasa, excelente para relaxar.
FOTO: By Eduardo Miyake / Wikimedia Commons
Cachoeira do Lobo ? Capitólio, MG (Parque Nacional da Serra da Canastra): Grande piscina natural com águas calmas e visual deslumbrante.
FOTO: Reprodução / Instagram/cachoeiradolobo
Cachoeira do Santuário ? Presidente Figueiredo, AM (Reserva Ecológica de Balbina): Rodeada por mata fechada, tem águas tranquilas e cristalinas.
FOTO: By User:Jaquelinetrodrigues / Wikimedia Commons