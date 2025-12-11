Coadjuvantes de destaque na saga de magia de Harry Potter
Por Flipar
Fred Weasley (James Phelps) e George Weasley (Oliver Phelps) ? Irmãos gêmeos de Ron, donos de um grande senso de humor e de uma loja de logros. Talentosos em feitiços, lutam na Ordem da Fênix contra Voldemort.
Reprodução Warner Bros
Gina Weasley (Bonnie Wright) ? Irmã mais nova de Ron, começa tímida, mas se torna uma bruxa poderosa. Valente e decidida, tem papel importante na resistência contra Voldemort.
Reprodução Warner Bros
Dobby (Toby Jones ? voz) ? Elfo doméstico inicialmente escravizado pela família Malfoy. Após ser libertado por Harry, torna-se um aliado fiel, ajudando-o em momentos cruciais.
Reprodução
Viktor Krum (Stanislav Ianevski) ? Jogador de Quadribol búlgaro e participante do Torneio Tribruxo. Reservado e talentoso, se envolve brevemente com Hermione.
Reprodução
Peter Pettigrew (Timothy Spall) ? Ex-amigo de Tiago Potter, Sirius e Lupin, trai os Potter e se torna servo de Voldemort. Medroso e traiçoeiro, vive anos como o rato Perebas antes de revelar sua verdadeira identidade.