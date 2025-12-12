Caçador vira caça e é morto por búfalo ao tentar abater o animal
Por Flipar
Comum na África do Sul, a caça esportiva é alvo de críticas de ambientalistas, que lutam pelo fim da prática.
Ivan Horvat/Pixabay
Em 2018, outro caçador morreu na mesma região em circunstâncias similares.
Freepik/wirestock
Os búfalos são grandes mamíferos bovídeos que habitam diferentes regiões do mundo, dividindo-se principalmente entre a África subsaariana, Índia e Tailândia, onde é domesticado para trabalho e produção de leite.
Freepik/wirestock
Esse búfalo vive em savanas, florestas e pântanos, formando manadas hierárquicas lideradas por fêmeas.
Rob Glenister/Pixabay
As manadas numerosas podem reunir dezenas ou até centenas de indivíduos, o que ajuda na defesa contra predadores como leões.
Freepik/wirestock
Sua dieta é composta principalmente por gramíneas, e sua presença é vital para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive.
Freepik/byrdyak
A espécie não está atualmente em perigo de extinção, apesar de enfrentar ameaças como a perda de habitat e doenças transmitidas pelo gado doméstico.