Golden retriever encanta ao ‘cuidar’ de bebê sem a mãe presente
Por Flipar
Em um dos episódios mais fofos, Ariane deixou Olívia na cozinha e pediu que Leona a distraísse. A cachorra se aproximou com delicadeza, oferecendo lambidas e brincadeiras para entreter a bebê. O flagra emocionou Ariane, reforçando sua decisão de permitir que filha e pet cresçam juntas.
TikTok/@arianeoliveira_mua
Apesar de dúvidas de terceiros sobre riscos, o vídeo mostra a gentileza de Leona com Olívia. Mesmo sendo grande e desengonçada, a golden surpreende pela delicadeza e cuidado com a bebê. Cães tendem a reagir de forma protetora e afetuosa diante da presença de crianças pequenas.
TikTok/@arianeoliveira_mua
Ariane compartilhou o registro no TikTok em 20 de abril de 2025, no perfil @arianeoliveira_mua. O vídeo viralizou, alcançando mais de 527 mil visualizações e milhares de comentários. A cena reforça como a convivência entre bebês e pets pode ser segura, especial e cheia de amor.
TikTok/@arianeoliveira_mua
Regularmente, a raça golden retriever costuma protagonizar momentos fofura. Leo, de três anos, chamou a atenção da internet nos Estados Unidos ao interagir com uma estátua que segurava uma bolinha: o cão ficou obstinado no aguardo de um arremesso que não viria. O caso se deu em Denver, no Colorado.
Instagram/itstheleos
A tutora gravou o vídeo da reação do cachorro, que latia e aguardava ansiosamente pelo lançamento, sem se dar conta de que tratava-se de uma estátua. Como a própria dona afirmou em sua rede social, "Leo está aprendendo da maneira mais difícil o quão irritante é quando alguém não escuta quando você diz 'solta'".
Instagram/itstheleos
Já o pequeno Atlas Hill viralizou na internet com sua expressão de tristeza após voltar de férias com seus tutores. "Eu nasci para ser um cão de lago, isso não é justo", diz a legenda.
Essa raça de cães, por exemplo, é conhecida por ser dócil e não latir muito. Sua boca em forma de "sorriso" é um colírio para os olhos dos fãs dos golden. Espaçoso e brincalhão, esse cachorro necessita de muita atenção e exercícios físicos, a fim de gastar sua vasta energia.
Imagem de Magnus por Pixabay
E outra vantagem da raça é que costuma ser discreta, sem latir demais. Além do golden retriever, veja outras raças de cachorro conhecidas por não latirem muito.
Dálmatas são cachorros adaptáveis, adoram se exercitar e têm 13 anos de expectativa de vida. Medem 61 centímetros e pesam 32 quilos em média e não são conhecidos por latir muito.
Imagem de Kev por Pixabay
Mas as principais características desse dog são suas manchas pretas na pele. A raça é uma das mais famosas muito por conta do clássico filme 101 Dálmatas, de 1961.
Imagem de Trung Nguy?n por Pixabay
Beagles não são tão silenciosos em geral, mas, como essa tendência é atrelada à sua condição de vida, é possível encontrar uns bem quietos.
Imagem de Andrey_and_Olesya por Pixabay
Por isso, atenção! Os beagles costumam ter tendência à obesidade e precisam de cuidados com a alimentação, além de muita atenção por parte do dono.
pixabay
Apesar do tamanho ser, à primeira vista, um pouco assustador, os boxers são muito sociáveis e não latem muito. Em média, medem 58 centímetros e pesam 27 quilos.
Imagem de Rob Raucci por Pixabay
Uma de suas principais características é ser muito fiel ao dono. É um cachorro bastante protetor a toda família e um verdadeiro amigão.
Imagem de Alexa por Pixabay
O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com raízes nas cabeceiras dos rios Nilo e Congo, na África. Requer muita atenção e adora exercícios, sendo um legítimo cão de guarda.
Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
A principal característica do basenji é que ele não late, mas emite grunhidos peculiares que se assemelham ao uivo.
Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
O whippet, originário nos campos do norte da Inglaterra, é um cão de caça e bom de corrida. Sua velocidade fazia com que os camponeses os utilizassem como caçadores ? chegam até a 60 quilômetros por hora.
Imagem de No-longer-here por Pixabay
Mas se você quiser ter um whippet, cuidado! Eles são frágeis ao frio, já que são muito magros e possuem pelos finos. Em baixas temperaturas é necessário agasalhá-los.
Imagem de Léa Quertier por Pixabay
A cara de mau pode até enganar, mas os buldogues ingleses são muito afetivos e adoram receber ? e dar ? amor. Os primeiros registros desse doguinho vêm da Inglaterra, datando da década de 1630.
Imagem Pixabay
Uma característica, além de ele não latir muito, são as dobras de pele ao longo do corpo. Portanto, cuidado, já que é necessário que o dono limpe constantemente essas áreas, a fim de evitar irritações, alergias ou sobras de sujeiras.
Imagem Pixabay
Originário do Japão, o Shiba Inu é provavelmente o menor cachorro asiático. Esses cães são extremamente resistentes e muito fiéis.
Imagem de Ron por Pixabay
Eles não são muito de latir e adoram aventuras, visto que dispõem de muita energia e agilidade. Você deve se lembrar de ter visto essa raça em memes, que tomaram a internet por conta de suas expressões adoráveis e, claro, engraçadas.
Imagem de Petra Göschel por Pixabay
Chegou a hora dos inconfundíveis pugs! Esses cachorros extremamente dóceis e amáveis se originam da China e são das raças mais antigas do mundo.
Imagem de mike por Pixabay
O focinho achatado, o fato de latir pouco (com barulho de ronco) e o rabinho enrolado são apenas algumas das características desse adorável cachorrinho.
Imagem de Sven Lachmann por Pixabay
Alerta de fofura! O Cavalier King Charles Spaniel é extremamente fofo, não late muito e tem uma expectativa de vida de 15 anos. Ele adora atenção e é muito apegado ao dono.
Imagem de ???????? ???????? por Pixabay
Procure não deixá-lo muito tempo sozinho, já que é um dog muito ligado à presença humana. Leve-o para passear para gastar um pouco de sua energia e distraí-lo, já que se entedia muito facilmente.
Imagem de Alexa por Pixabay
Você sabia que o cachorro mais alto registrado no Guiness Book (Livro dos recordes) é um dogue alemão? Zeus, de Otsego, nos Estados Unidos, media 111,8 centímetros. A raça ficou popularizada pelo personagem Scooby Doo, um dogue alemão marrom.
Imagem de Martin Tajmr por Pixabay
Apesar do porte grande, o Dogue Alemão tem uma alma brincalhona e não aparenta ter a noção de seu tamanho. Ele faz brincadeiras típicas de cachorros menores, como pular no colo do dono.
Imagem de trwirth por Pixabay
Uma das raças mais antigas do mundo e também mais rápidas! O galgo consegue correr até 72 quilômetros por hora, sendo um dos mais talentosos do mundo na corrida.
Imagem de Michael por Pixabay
Por ser uma raça discreta e reservada, o galgo inglês (também conhecido por greyhoud) não late muito, fazendo pouco barulho. É também muito obediente.