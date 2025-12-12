Autoridades acusam governo dos Estados Unidos de ‘esconder a verdade’ em documentário sobre vida alienígena
Filmado ao longo de três anos, o filme inclui falas de figuras envolvidas em tentativas de aprovar legislações de transparência sobre UAPs, como os senadores Kirsten Gillibrand e Marco Rubio, atual Secretário de Estado.
"Eu vi, com meus próprios olhos, naves e seres não humanos", afirmou ele, que é o único indivíduo em todo o Departamento de Defesa que teve papel central nos três programas de investigação de UAPs.
Já o 2º ato se aprofunda no histórico de acobertamento, revelando décadas de investigações secretas, incluindo o "Programa Legacy", focado em engenharia reversa de tecnologia extraterrestre.
Ao menos até 12 de dezembro, o documentário só se encontrava disponível no Brasil para aluguel ou compra dentro da Amazon Prime Video, com o título ?A Era do Desacobertamento?.