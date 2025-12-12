Cristo Redentor ganha Sala da Gratidão; saiba como funciona
Por Flipar
Batizada de Sala da Gratidão, a área reunirá ex-votos enviados por católicos de diferentes partes do mundo. Ou seja, objetos, fotos, cartas e testemunhos oferecidos como prova de fé e gratidão.
A sala ficará próxima à Capela de Adoração Laudato Si? e à Secretaria do Santuário. Com espaço para oração e agradecimento.
Os devotos podem amarra fitinhas de gratidão em vários pontos da sala, mantendo uma memória da graça alcançada.
Para participar, os fiéis podem registrar os testemunhos diretamente na Secretaria do Santuário ou enviar pelo e-mail gratidao@santuariocristoredentor.com.br.
Recentemente, o famoso site de viagem Tripadvisor elegeu o Cristo Redentor a 25ª melhor atração do mundo!
O ranking, que considerou tanto maravilhas naturais quanto construções feitas pelo homem, foi elaborado com base nos votos dos próprios viajantes usuários da plataforma.
A competição, chamada "Travellers? Choice", contou com a participação de mais de 8 milhões de atrações ao redor do mundo.
"Embora a estátua definitivamente valha uma visita, o que realmente surpreende é a vista panorâmica de 360 ??graus do horizonte da cidade?, completa a descrição da plataforma. Conheça mais sobre o Cristo Redentor!
Erguido a 710 metros de altura no topo do Corcovado, o Cristo Redentor é um dos monumentos mais famosos do mundo, abraçando a cidade do Rio de Janeiro com seus braços abertos que chegam a 28 metros de uma ponta à outra.
Mais do que um ponto turístico, a estátua, no estilo Art Deco, é um símbolo da fé católica, da esperança e da cultura brasileira.
A ideia da construção de uma grande estátua religiosa no topo do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em 1859 pelo padre Pedro Maria Boss e só ganhou impulso em 1921, com a aproximação do centenário da Independência do Brasil.
A concepção da estátua foi realizada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e o desenho final da face de Cristo foi feito pelo escultor francês Paul Landowski.
A construção durou nove anos e envolveu o trabalho de centenas de operários.
Em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi finalmente inaugurado, tornando-se um marco instantâneo da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil.
O Cristo Redentor é um lugar de peregrinação para fiéis de todo o mundo, e se tornou um símbolo da fé e da esperança.
Durante o ano, diversos eventos são realizados na base do Cristo, como missas, shows e apresentações culturais.
"O Homem do Rio" (1964): Neste filme de ação francês, Jean-Paul Belmondo vive um aventureiro que precisa encontrar um tesouro escondido no Rio de Janeiro. Em sua jornada, ele escala o Cristo Redentor em uma cena memorável.
reprodução
"007 Contra o Foguete da Morte" (1979): Com Roger Moore no papel principal, o agente secreto britânico enfrenta perigos no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor como testemunha de suas acrobacias.
reprodução
"2012" (2009): O blockbuster de Roland Emmerich apresenta um cenário apocalíptico, no qual o Cristo Redentor é um dos monumentos destruídos por desastres naturais.
divulgação
"Velozes e Furiosos 5: Operação Rio" (2011) - Este filme da franquia "Velozes e Furiosos" tem várias cenas ambientadas no Rio de Janeiro, incluindo vistas panorâmicas que mostram o Cristo Redentor.
reprodução
"Rio" (2011) - Embora seja um filme de animação, "Rio" mostra o Cristo Redentor em várias cenas, destacando a vida vibrante da cidade e seus marcos famosos.