ExaltaÃ§Ã£o ao bandolim: Hamilton de Holanda obtÃ©m conquista inÃ©dita para o Brasil no Grammy

Gravado ao vivo no lendÃ¡rio Dizzy?s Club, no Jazz at Lincoln Center, em Nova Iorque, o Ã¡lbum marcou o encerramento da turnÃª norte-americana do trio formado por Hamilton, Thiago ?Big? Rabello, na bateria, e SalomÃ£o Soares, no teclado e Moog.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
O disco conta ainda com participaÃ§Ã£o especial do saxofonista norte-americano Chris Potter, presente em trÃªs faixas e parceiro recorrente de Hamilton.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
No entanto, o artista carioca nÃ£o foi o Ãºnico contemplado com o prÃªmio nesta categoria. O cubano Chucho ValdÃ©s ganhou pelo disco "Cuba And Beyond", gravado com o Royal Quartet,
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
?Essa Ã© minha quinta estatueta do Grammy Latino, mas a primeira na categoria Jazz Latino/Jazz, sendo um marco na minha trajetÃ³ria", celebrou Hamilton.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
"Uma conquista que celebra o encontro do Choro com o Jazz, a uniÃ£o de culturas e linguagens construÃ­da ao vivo em Nova York ao lado de Big Rabello, SalomÃ£o Soares e Chris Potter, e que reafirma a forÃ§a contemporÃ¢nea da MÃºsica Brasileira no mundo?, completou.
DivulgaÃ§Ã£o
Nascido no Rio de Janeiro, em 30 de marÃ§o de 1976, Hamilton de Holanda Vasconcelos Neto veio de uma famÃ­lia musical e ganhou seu primeiro instrumento com quatro anos de idade, uma melÃ³dica.
DivulgaÃ§Ã£o
Hamilton de Holanda mudou-se para BrasÃ­lia com apenas 11 meses de idade, onde cresceu em um ambiente musical, influenciado por sua famÃ­lia de mÃºsicos nordestinos.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
Aos cinco anos, recebeu um bandolim de presente do avÃ´, instrumento que definiria sua vida. Sua formaÃ§Ã£o musical foi fortemente moldada pelo Clube do Choro de BrasÃ­lia, onde desenvolveu suas habilidades e paixÃ£o pelo gÃªnero.
DÃªnio SimÃµes/WikimÃ©dia Commons
Hamilton de Holanda revolucionou a forma de tocar bandolim ao adicionar duas cordas extras ao instrumento, totalizando dez cordas, o que expandiu suas possibilidades harmÃ´nicas e melÃ³dicas.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
Essa inovaÃ§Ã£o, aliada Ã  sua tÃ©cnica impecÃ¡vel, permitiu-lhe explorar um repertÃ³rio vasto, transitando do choro tradicional para composiÃ§Ãµes autorais complexas e improvisaÃ§Ãµes caracterÃ­sticas do jazz.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
A discografia deste artista Ã© extensa e diversificada, visto que inclui colaboraÃ§Ãµes com gigantes da mÃºsica brasileira e internacional, como Chico Buarque, JoÃ£o Bosco, Hermeto Pascoal, Yamandu Costa e AndrÃ© Mehmari.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
Possui dezenas de Ã¡lbuns lanÃ§ados, que vÃ£o desde trabalhos solo e em trio, como o aclamado "Hamilton de Holanda Trio: Live in NYC", atÃ© parcerias com orquestras e outros instrumentistas.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
A imprensa dos Estados Unidos o apelidou de "Jimmy Hendrix do bandolim" e a francesa de "PrÃ­ncipe do bandolim", em reconhecimento Ã  sua virtuose e inovaÃ§Ã£o.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Ã‰ um artista que reflete a miscigenaÃ§Ã£o da identidade cultural brasileira em sua mÃºsica. Afinal, combina raÃ­zes profundas com uma abertura a influÃªncias globais
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Influenciado pelo jazz, Hamilton incorpora a improvisaÃ§Ã£o de forma brilhante em suas apresentaÃ§Ãµes, assim como demonstra uma tÃ©cnica Ã¡gil e expressiva que lhe rendeu comparaÃ§Ãµes internacionais.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda
Em 2016, o bandolinista tambÃ©m foi premiado no 17Âº Grammy Latino na categoria Melhor Ã¡lbum instrumental pelo disco Samba de Chico.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Seu disco Harmonize foi eleito um dos 25 melhores Ã¡lbuns brasileiros do primeiro semestre de 2019 pela AssociaÃ§Ã£o Paulista de CrÃ­ticos de Arte.
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @hamiltondeholanda

