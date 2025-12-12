Gravado ao vivo no lendÃ¡rio Dizzy?s Club, no Jazz at Lincoln Center, em Nova Iorque, o Ã¡lbum marcou o encerramento da turnÃª norte-americana do trio formado por Hamilton, Thiago ?Big? Rabello, na bateria, e SalomÃ£o Soares, no teclado e Moog.
O disco conta ainda com participaÃ§Ã£o especial do saxofonista norte-americano Chris Potter, presente em trÃªs faixas e parceiro recorrente de Hamilton.
"Uma conquista que celebra o encontro do Choro com o Jazz, a uniÃ£o de culturas e linguagens construÃda ao vivo em Nova York ao lado de Big Rabello, SalomÃ£o Soares e Chris Potter, e que reafirma a forÃ§a contemporÃ¢nea da MÃºsica Brasileira no mundo?, completou.
Nascido no Rio de Janeiro, em 30 de marÃ§o de 1976, Hamilton de Holanda Vasconcelos Neto veio de uma famÃlia musical e ganhou seu primeiro instrumento com quatro anos de idade, uma melÃ³dica.
Hamilton de Holanda mudou-se para BrasÃlia com apenas 11 meses de idade, onde cresceu em um ambiente musical, influenciado por sua famÃlia de mÃºsicos nordestinos.
Aos cinco anos, recebeu um bandolim de presente do avÃ´, instrumento que definiria sua vida. Sua formaÃ§Ã£o musical foi fortemente moldada pelo Clube do Choro de BrasÃlia, onde desenvolveu suas habilidades e paixÃ£o pelo gÃªnero.