Claudia Leitte celebra nova fase diante do público potiguar
Por Flipar
Ligada afetivamente a Natal, onde tem título de cidadã, Claudia falou da alegria de cantar para multidões e do sentido que isso tem para ela. "Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu amo gente", declarou.
Em fase marcada pela gratidão após o lançamento de Especiarias Ato II, a artista destacou que o Carnatal simboliza um novo começo e a chance de apresentar suas músicas inéditas no trio elétrico.
Para o Carnaval 2025, aliás, Claudia Leitte lançara nas plataformas de streaming o EP "Soul D' Rua", gravado ao vivo no Candyall Guetho Square, em Salvador (BA) em dezembro de 2024, durante o primeiro ensaio de verão da cantora na capital baiana.
Além do EP, a cantora aproveitou o clima da festa para lançar, em fevereiro, a faixa "Eu, fevereiro e você", gravada em parceria com o cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana.
A cantora definiu o novo projeto como "o espetáculo que celebra suas raízes, sua história e a diversidade musical, com figurino e estética energizantes".
Recentemente, Claudia Leitte ficou no centro de uma controvérsia após alterar a letra da música Caranguejo, substituindo a expressão "rainha Iemanjá" por "rei Yeshua" (uma referência a Jesus em hebraico). A troca causou polêmica e debates sobre possível intolerância religiosa.
Claudia Cristina Leite Inácio Pedreira nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1980. Ela iniciou a carreira em 2001, na Bahia, como vocalista da banda Babado Novo.
Claudia mudou-se com a família para a cidade natal de sua mãe, Salvador, com cinco dias de vida, onde posteriormente viria a receber da Câmara Municipal de Salvador o título de "cidadã soteropolitana". Na adolescência, morou em Feira de Santana, onde começou a cantar em bares e festivais.
Até que, com 13 anos, passou a integrar a banda do cantor Nando Borges na qual trabalhou como backing vocal. Na mesma época passou a integrar a Banda Violeta, um grupo de forró, onde deu os primeiros passos nos palcos profissionais.
A artista também passou pela Nata do Samba e Companhia do Pagode antes de chegar ao Babado Novo. No período em que ficou à frente do Babado Novo, a cantora lançou dois álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo e dois DVDs.
Entre os maiores sucessos, estão "Amor Perfeito", "Cai Fora", "Eu Fico", "Safado, Cachorro, Sem-vergonha", "Doce Desejo", "Bola de Sabão", "A Camisa e O Botão", "Insolação do Coração" e "Pensando em Você".
Em 2008, ela deixou a banda para seguir carreira solo com o lançamento do single "Exttravasa", presente em seu primeiro álbum, Ao Vivo em Copacabana, com singles como "Beijar na Boca", "Pássaros" e "Horizonte".
Em seguida, no ano de 2010, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "As Máscaras", produzido pelo DJ Deeplick e tendo como compositores Carlinhos Brown, Latino e Mikael Mutti.
No ano seguinte, Cláudia apresentou sua primeira canção em inglês no Miss Universo, evento com audiência estimada de mais de dois bilhões de espectadores. Também participou do Rock In Rio e lançou a música "Samba", dueto com o porto-riquenho Ricky Martin.
Em 21 de março de 2012, lançou "Bem Vindo Amor" , primeiro single de seu segundo DVD e álbum ao vivo intitulado "Negalora: Íntimo". No mesmo ano, tornou-se uma das juradas do talent show "The Voice Brasil", da Rede Globo, e permaneceu por cinco temporadas.
Em 2014, ela lançou seu terceiro DVD e álbum ao vivo "Axemusic - Ao Vivo", gravado em Recife. Dele, tiveram singles: "Claudinha Bagunceira", "Tarraxinha", com participação de Luiz Caldas, "Quer Saber?", com Thiaguinho, "Dekolê" e "Largadinho".
Ainda em 2014, Claudia se tornou uma das vozes da música tema oficial da Copa do Mundo FIFA de 2014, "We Are One (Ole Ola)" se juntando aos estadunidenses Pitbull e Jennifer Lopez.
Claudia Leitte fez história e foi a primeira brasileira a se apresentar no Billboard Music Awards. No carnaval do ano seguinte, foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.
No dia 7 de março de 2007, a cantora casou-se com o empresário Márcio Pedreira. Juntos, eles são pais de três filhos: Davi, Rafael, e Bela.