Prêmio Multishow 2025: Confira os vencedores

Transmitida ao vivo pela TV Globo, a premiação teve Gilberto Gil como o grande homenageado da noite, em reconhecimento à sua contribuição histórica para a música brasileira. Confira a seguir todos os ganhadores da noite.
Álbum do Ano: O grande vencedor foi o álbum ?Dominguinho?, resultado da colaboração entre João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. Eles superaram fortes concorrentes como Luedji Luna, Gaby Amarantos, BaianaSystem, BK e Marina Sena.
Revelação: A categoria Revelação consagrou a dupla Danilo e Davi.
Artista do Ano: O título de Artista do Ano foi para João Gomes. Ele levou a melhor sobre nomes de peso como Menos é Mais, Liniker, Gilberto Gil, Gaby Amarantos e Ana Castela.
Hit do Ano: O Hit do Ano foi para "P do Pecado", uma colaboração vibrante entre Menos é Mais e Simone Mendes.
Capa do Ano: A premiação para a Capa do Ano foi entregue ao projeto ?Dominguinho?, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, que demonstrou excelência visual.
Show do Ano: O prêmio de Show do Ano foi conquistado pela turnê ?20 anos? da dupla Jorge e Mateus.
Produção Musical do Ano: O reconhecimento de Produção Musical do Ano foi para Pretinho da Serrinha.
Clipe TVZ do Ano: O Clipe TVZ do Ano consagrou ?Sua Boca Mente - You?re Still the One?, de Zé Felipe e Ana Castela.
Instrumentista do Ano: Na categoria Instrumentista do Ano, o vencedor foi Mestrinho.
Categoria Brasil: O vencedor da Categoria Brasil foi Benzadeus, representante da região região Centro-Oeste. Ele superou os indicados das demais regiões: Bruna Black (Sudeste), Zudizilla (Sul), Josyara (Nordeste) e Marília Tavares (Norte).
Música Urbana do Ano: A Música Urbana do Ano foi Cacos de Vidro (sample: Esperar pra ver), de BK, Kolo e Evinha.
Sertanejo do Ano: O prêmio de Sertanejo do Ano foi para a música "Tubarões?, da dupla Diego e Victor Hugo.
Pop do Ano: Na categoria Pop do Ano, a vencedora foi ?Numa Ilha?, de Marina Sena.
Samba/Pagode do Ano: O Samba/Pagode do Ano premiou ?P do Pecado?, do Menos É Mais em parceria com Simone Mendes.
Arrocha do Ano: O vencedor do Arrocha do Ano foi ?Resenha do Arrocha?, de J. Eskine.
Funk do Ano: O Funk do Ano foi para a colaboração ?Bota Um Funk", de Pedro Sampaio, Anitta e MC GW.
Rock do Ano: O Rock do Ano premiou o remix ?Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades", resultado da união entre Planet Hemp e Baiana System.
MPB do Ano: A MPB do Ano consagrou ?Apocalipse", de Luedji Luna com participação de Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca.
Forró/Piseiro do Ano: O Forró/Piseiro do Ano foi vencido por ?Beija Flor?, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. Eles superaram Léo Foguete, Vitinho Imperador, Talita Mel e Raí Saia Rodada.
Brega do Ano: A vencedora do Brega do Ano foi ?Foguinho?, de Gaby Amarantos.
Axé e Pagodão do Ano: O prêmio de Axé e Pagodão do Ano ficou com ?O Baiano Tem o Molho?, de O Kannalha.
DJ do Ano: O troféu de DJ do Ano foi para Papatinho. Ele se destacou em uma categoria que também contava com Alok, Dennis, Mochakk, Pedro Sampaio e Vintage Culture.
Gospel do Ano: O Gospel do Ano foi para ?Fé para o Impossível", de Eli Soares.