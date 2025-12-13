Edição atualizada de livro sobre Abilio Diniz traz posfácio inédito
Relançada no segundo semestre de 2025, a obra reforça o impacto e as controvérsias que moldaram a figura do renomado empresário brasileiro Abilio Diniz.
O posfácio, escrito após a morte do empresário, amplia o olhar sobre seu legado e sua influência no mercado brasileiro. A atualização oferece ao leitor uma reflexão mais completa sobre sua vida pública e pessoal. A nova edição segue disponível para compra.
Abilio nasceu em São Paulo, em 28 de dezembro de 1936. Ele se casou pela primeira vez em 1960, com Auriluce. Juntos, eles tiveram quatro filhos.
O empresário inicialmente sonhava em ser professor, porém adiou esse desejo quando seu pai, o português Valentim dos Santos Diniz, o convidou para trabalhar no negócio da família.
Certa vez, o jornal britânico Financial Times chegou a dizer que Diniz era um ?herói? para os consumidores brasileiros por conta da sua presença à frente do negócio fundado por seu pai.
Estima-se que a fortuna do empresário girava em torno de 2 bilhões de dólares (9,9 bilhões de reais, na cotação atual). Segundo a revista Forbes, Abilio era o 31º brasileiro mais rico do mundo.
Mas a marca de enorme relevância trouxe muitos desafios, tais como o enfrentamento de crises econômicas, disputas familiares, a chegada de concorrentes estrangeiros e até mesmo um sequestro.
Além do Grupo Pão de Açúcar, o renomado empresário também foi acionista do Carrefour Brasil.
Abilio Diniz apresentou programas na CNN Brasil, onde conversava com empresários, políticos e outros líderes sobre o futuro econômico e social do país.