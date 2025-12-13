Pra quem não viu: Banhistas sofrem ataque de cardume de peixe-espada
Por Flipar
Localizada na região litorânea do Rio de Janeiro, Rio das Ostras é conhecida por suas belas praias e rica biodiversidade. Destinos como Costa Azul, Praia da Tartaruga e Lagoa de Iriry atraem muitos turistas o ano inteiro.
reprodução/youtube
Também conhecido como espadarte, o peixe-espada é uma espécie de peixe ósseo marinho. É conhecido por sua aparência característica e habilidades de natação.
reprodução
Os peixes-espada são encontrados em águas temperadas e tropicais ao redor do mundo, incluindo o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico e o Mar Mediterrâneo.
domínio público
A espécie também é conhecida por realizar migrações gigantescas, em busca de alimento e condições ambientais favoráveis.
reprodução
Além da nadadeira dorsal proeminente, o peixe-espada possui um corpo esguio e comprido, que o auxilia na natação rápida. Pode ultrapassar 80 km/h!
Citron / CC-BY-SA-3.0
Essa velocidade é facilitada por sua forma corporal hidrodinâmica, musculatura potente e a ausência de escamas na maior parte do corpo em espécimes adultos.
wikimedia commons/Peter van der Sluijs
Seus olhos são grandes e adaptados à visão em diferentes condições de luminosidade, o que o torna um caçador eficiente tanto em águas profundas quanto mais próximas da superfície.
wikimedia commons Judgefloro
Uma das características mais marcantes do peixe-espada é o prolongamento de sua mandíbula superior em forma de espada ou lança, que pode representar até um terço do comprimento total do corpo.
flickr - Pez espada
Além disso, o peixe-espada é uma espécie de grande valor comercial, sendo apreciado na culinária de diversos países.
flickr - pelican
Sua carne é considerada saborosa e rica em nutrientes, como proteínas e ômega-3.
flickr - Ralph Daily
No entanto, devido à sua posição no topo da cadeia alimentar, pode acumular altos níveis de mercúrio, o que demanda moderação no consumo.
topntp26/freepik
Apesar da ampla distribuição, a pesca excessiva em algumas regiões gera preocupação. Para evitar a sobrepesca, vários países e organizações adotam regras como tamanhos mínimos de captura e restrições sazonais.