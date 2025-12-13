Rir faz bem pra saúde: Palhaços que marcaram a história
Por Flipar
Piolin - Abelardo Pinto (1897-1973) - Foi tão importante que o dia de seu nascimento (27/3) tornou-se Dia do Circo. Também era ginasta e equilibrista. Artista reconhecido internacionalmente pela habilidade e criatividade, chegou a ser considerado o maior palhaço do mundo.
Reprodução Galpão do Circo
Carequinha - George Savalla (1915-2006) - Filho de trapezistas, criou o Carequinha aos 5 anos e aos 12 já era o palhaço oficial do circo do padrasto. Com o tempo, o personagem se popularizou na TV e ficou famoso. Nos anos 80, teve programa na Rede Manchete.
Divulgação Funarte
Torresmo - José Carlos Queirolo (1918-1996) - Nasceu no circo da família (Irmãos Queirolo), filho de palhaço uruguaio (Chicharrão) e atriz argentina. Também cantava tango e tocava sax e violino. Criou o bordão: "Assim não aguento". E as crianças diziam: "Agueeeenta".
Reprodução Dominio Publico
Fuzarca - Albano Pereira Neto (1913-1975) - Filho do dono do circo Alcebíades, foi pioneiro em levar a arte circense para a televisão, ao lado do palhaço Torresmo.
Reprodução Domínio Público
Benjamin de Oliveira (1870-1954) - Primeiro palhaço negro do Brasil e pioneiro na criação do circo-teatro. Alforriado, fugiu de casa aos 12 anos com a trupe do circo Sotero. E desenvolveu carreira de sucesso. Cantava, tocava violão e escrevia peças.
domínio público
Arrelia - Waldemar Seyssel (1905-2005) - Alto e desengonçado, divertiu o público com o Cirquinho do Arrelia, na TV Record (1955-1966). Popularizou o bordão: "Como vai, como vai? Eu vou bem, muito bem bem bem". Morreu aos 99 anos. Seu sobrinho também foi palhaço (Pimentinha)
Reproduçõa IMMuB
Picolino - Roger Avanzi (1922-2018) - Filho do fundador do Circo Nerino, seguiu o exemplo do pai (Palhaço Picolino) e criou um personagem homônimo. Também era acrobata e equilibrista. Atuou no Circo Bambalalão. Foi um dos fundadores do Centro de Memória do Circo.
reprodução TV
Croquete - O ator português Antonio Assunção encarna desde os anos 70 o personagem também conhecido como "Palhaço Cantor". Além de fazer graça, ele grava músicas dos espetáculos e das apresentações em televisão.
Divulgação / croquete.com
Slava Polunin - Russo, 71 anos, imitava Charles Chaplin na infância. Ganhou prestígio fazendo pantomimas. Fez shows e criou números para o Cirque du Soleil. Veio ao Brasil em 2007. Diz que faz graça também para adultos para "vê-los felizes".
Divulgação Agencia Brasil EBC
Domingos Montagner (1962-2016) - O ator que ganhou fama na novela Cordel Encantado (2011), começou a carreira artística no Circo Escola Picadeiro, em 1989. Era palhaço e trapezista. Ao lado de Fernando Sampaio, ganhou prêmio Shell pelo espetáculo A Noite dos Palhaços Mudos (2008).
Reprodução
Bozo - Criado em 1946 por Alan Livingston nos EUA, apareceu na TV em 1949. Seu primeiro intérprete foi Vance Colvig, dublador oficial do pateta. O Programa do Bozo também foi exibido em outros países, inclusive no Brasil (SBT), onde 15 atores já personificaram o palhaço.
Reprodução
Krusty - Sátira de Bozo nos Simpsons. Tem a fisionomia de Homer. O criador Matt Groening disse que queria que Bart idolatrasse um personagem com a cara do pai. Viciado em álcool, cigarro, jogo e remédios, é um palhaço cansado da atividade.
Reprodução Fox
Ronald McDonald - Criado para a franquia McDonald's, foi interpretado por Willard Scott (1963-1966) e sucedido por outros 13 atores. Nos anos 2000, começou a ser associado a alimentos não saudáveis e a palhaços assustadores que surgiram na mídia. A rede decidiu aposentá-lo.
Airman 1st Class Brooke Beers/Released
Hunter "Patch" Adams - O médico americano, nascido em 28/5/1945, implantou nos anos 70 um método que incluía a diversão como terapia. O nariz de palhaço era um dos instrumentos, ajudando na recuperação do paciente. Ele foi tema do filme "O Amor é Contagioso" (1998).
English Wikipedia
Atchim e Espirro - Eduardo Reis e Carlos Alberto de Oliveira, respectivamente, formaram a dupla em 1983 para o programa Turma da Pipoka, da TV Gazeta. Depois, criaram programas próprios e gravaram discos. A dupla faz shows e tem canal de vídeo.
Reprodução
Escafura e Tortobias - Jovens formados pela Escola de Circo da Praça da Bandeira (RJ), Junior Melo e Cássio Duque começaram se apresentando nos trens e hoje têm a Companhia Inepta, especializada na "arte da palhaçaria"
facebook/palhacoescafura
Patati e Patatá - Grupo de teatro e arte circense, começou como quarteto, mas três morreram num acidente. Hoje a marca é uma franquia, com produtos licenciados. E há várias duplas. Atores treinam e, quando aprovados, podem fazer shows pelo país.
APP Filmes wikimedia commons
Aqui abrimos parênteses para mostrar que a figura do palhaço também inspirou a criação de personagens de suspense/terror. Dois se destacam:
Imagem de Willgard Krause por Pixabay
Coringa - O vilão de Batman usa maquiagem de palhaço e, assim como Pennywise, personifica às avessas o personagem que originalmente é associado à alegria e à gentileza. Na foto, Joaquin Phoenix, no papel-título do filme "Coringa" (2019)
divulgação
Pennywise - Criatura sobrenatural que assume diversas formas, criada por Stephen King, tem no palhaço sua caracterização mais frequente. Apareceu pela 1ª vez no filme "It, a Coisa" (1986) e é a maior representação do palhaço sob o ponto de vista do terror.
Reprodução
Mas o principal papel é mesmo de fazer rir. Seja para animar adultos ou crianças, uma boa 'palhaçada' pode ser um 'remédio' eficaz!