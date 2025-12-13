Moradora revoltada paga condomínio com 1.663 moedas
Ela pediu ajuda aos amigos para coletar moedas e pagou a taxa integral do condomínio usando apenas moedas. Ao todo, foram 1.663 moedas para fazer o pagamento de R$ 835.
E para causar maior perturbação, ela fez questão de incluir moedas de baixo valor, até mesmo as de 5 centavos. Só que, na prática, os funcionários da administradora é que se deram mal. Levaram duas horas para conferir o pagamento.
Real Português (plural: Réis): ficou em circulação por 303 anos, do período colonial (entre o séc. XVI e XIX) até 7 de outubro de 1833. Era representado pelo símbolo ?R?.
O uso da palavra ?real? como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de ?dinheiro?.
Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo ?Rs?.
Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo ?Cr$?.
Quando foi implementado, um cruzeiro equivalia a mil réis. A escolha do nome se deu por conta da constelação Cruzeiro do Sul, presente na bandeira e no Hino Nacional Brasileiro.
Cruzeiro: Ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986.
Cruzado: ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo ?Cz$?.
Essa moeda foi criada a partir do ?Plano Cruzado?, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país.
Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo ?NCz$?.
O Cruzado Novo veio em consequência do chamado ?Plano Verão?, instituído pelo então Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, em 1989.
Cruzeiro: entrou em circulação novamente em 16 de março de 1990 e permaneceu por três anos, até 31 de julho de 1993.
Mais uma vez, entrou em prática um programa para tentar estabilizar a inflação que assolava o país. O ?Plano Brasil Novo?, popularmente conhecido como ?Plano Collor?, foi instituído em 16 de março de 1990
Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje.
O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República.
No dia 2 de setembro de 2020 entrou em vigor a cédula de 200 reais, maior valor já posto em circulação.
Alguns especialistas apontam que o ?Plano Real? mostrou-se um dos mais eficazes da história do país, pois conseguiu reduzir a inflação, além de ampliar o poder de compra da população.