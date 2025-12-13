As duas cidades mais populosas de cada estado brasileiro
Com esse número, o país mantém-se como o sexto mais populoso do mundo, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão.
Veja a população total de cada estado brasileiro, juntamente com as duas cidades mais populosas de cada um. Primeiro mostraremos a região sul, depois sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Nas fotos, a cidade mais populosa apontada no texto.
Paraná (PR) - Com 11.443.208 habitantes, o Paraná é um estado do Sul do Brasil conhecido por sua diversidade cultural e econômica
Curitiba, a capital, possui 1.773.733 habitantes e é reconhecida por seu planejamento urbano e qualidade de vida. Londrina, com 575.377 habitantes, destaca-se como um importante centro agrícola e universitário.
O Rio Grande do Sul tem uma população de 10.882.965 pessoas e é conhecido por sua forte tradição cultural e culinária
Com 7.610.361 habitantes, Santa Catarina é famosa por suas belas praias e forte economia
Joinville, a cidade mais populosa com 616.323 habitantes, é um importante centro industrial. Florianópolis, a capital, tem 537.213 habitantes e é conhecida por suas praias e qualidade de vida.
Agora, os estados da região sudeste do Brasil. Quatro ao todo.
São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, com 44.420.459 habitantes, e é o principal centro econômico do país.
A capital, São Paulo, tem 11.451.245 habitantes e é uma metrópole global. Guarulhos, com 1.291.784 habitantes, é um importante polo industrial e abriga o maior aeroporto do país.
Minas Gerais possui 20.538.718 habitantes e é conhecido por sua rica história e patrimônio cultural.
Com 16.054.524 habitantes, o Rio de Janeiro é famoso por suas paisagens naturais e culturais
A capital, Rio de Janeiro, possui 6.211.423 habitantes e é conhecida mundialmente por suas praias e o Cristo Redentor. São Gonçalo, com 896.744 habitantes, é uma cidade residencial e industrial na região metropolitana.
O Espírito Santo tem 3.833.712 habitantes e é conhecido por suas praias e montanhas.
Agora, os estados do Nordeste do Brasil. A região tem 9 estados.
A Bahia possui 14.136.417 habitantes e é rica em cultura e história.
Com 9.058.931 habitantes, Pernambuco é conhecido por sua cultura vibrante e economia diversificada.
Recife, a capital, possui 1.488.920 habitantes e é um centro cultural e tecnológico. Jaboatão dos Guararapes, com 706.867 habitantes, é uma cidade industrial e histórica.
O Ceará tem 8.794.957 habitantes e é famoso por suas praias e cultura.
Com 6.776.699 habitantes, o Maranhão é conhecido por sua diversidade cultural e natural
São Luís, a capital, tem 1.037.775 habitantes e é famosa por seu centro histórico colonial. Imperatriz, com 259.337 habitantes, é um importante centro comercial e industrial.
A Paraíba possui 3.974.687 habitantes e é conhecida por suas praias e cultura
João Pessoa, a capital, tem 833.932 habitantes e é famosa por sua qualidade de vida e belezas naturais. Campina Grande, com 423.623 habitantes, é um centro de tecnologia e educação.
Com 3.302.729 habitantes, o Rio Grande do Norte é famoso por suas praias e dunas.
Natal, a capital, possui 751.319 habitantes e é um destino turístico popular. Mossoró, com 303.792 habitantes, destaca-se pela produção de sal e petróleo.
O Piauí tem 3.271.199 habitantes e é conhecido por sua história e cultura.
Com 3.127.683 habitantes, Alagoas é famosa por suas praias e cultura.
Maceió, a capital, possui 957.916 habitantes e é conhecida por suas praias paradisíacas. Arapiraca, com 234.696 habitantes, é um importante polo agrícola e comercial.
Sergipe tem 2.210.004 habitantes e é o menor estado do Brasil em área.
Aracaju, a capital, conta com 602.757 habitantes e é conhecida por sua qualidade de vida. Nossa Senhora do Socorro, com 187.574 habitantes, é uma cidade residencial e industrial.
Com 7.056.495 habitantes, Goiás é conhecido por sua agricultura e crescimento urbano.
Goiânia, a capital, possui 1.437.237 habitantes e é um centro administrativo e cultural. Aparecida de Goiânia, com 590.146 habitantes, destaca-se pelo desenvolvimento industrial.
O Mato Grosso tem 3.658.649 habitantes e é conhecido por sua biodiversidade e agronegócio.
Cuiabá, a capital, conta com 651.551 habitantes e é a porta de entrada para o Pantanal. Várzea Grande, com 290.238 habitantes, é um importante polo industrial.
Com 2.757.013 habitantes, o Mato Grosso do Sul é famoso por suas belezas naturais.
Campo Grande, a capital, possui 897.938 habitantes e é um centro administrativo e cultural. Dourados, com 243.368 habitantes, destaca-se pela agricultura e educação.
O Distrito Federal tem 2.817.381 habitantes e abriga a capital do país.
Roraima possui 636.707 habitantes e é o estado menos populoso do Brasil.
Boa Vista, a capital, tem 413.486 habitantes e é conhecida por seu planejamento urbano. Rorainópolis, com 30.782 habitantes, destaca-se pela agricultura e pecuária.
Com 733.759 habitantes, o Amapá é conhecido por sua biodiversidade.
O Acre tem 830.018 habitantes e é conhecido por sua floresta amazônica.
Rio Branco, a capital, conta com 419.452 habitantes e é um centro administrativo e cultural.
Tocantins tem 1.511.460 habitantes e é o estado mais novo do Brasil, criado em 1988.
Rondônia possui 1.581.196 habitantes e é conhecido por sua atividade agrícola e extrativista.
Porto Velho, a capital, tem 460.413 habitantes e é cortada pelo rio Madeira, sendo um centro logístico. Ji-Paraná, com 131.026 habitantes, é destaque pela produção agropecuária.
Com 8.116.132 habitantes, o Pará é o estado mais populoso da região Norte e rico em recursos naturais.
Belém, a capital, tem 1.303.389 habitantes e é famosa por sua culinária amazônica e cultura. Ananindeua, com 471.980 habitantes, integra a região metropolitana e é importante economicamente.
O Amazonas tem 3.941.175 habitantes e é o maior estado brasileiro em área, com vasta floresta amazônica.
Manaus, a capital, conta com 2.063.547 habitantes e abriga o Polo Industrial de Manaus.
Parintins, com 117.171 habitantes, é conhecida mundialmente pelo festival folclórico dos bois Garantido e Caprichoso.
Esse levantamento traz uma curiosidade. O único estado em que a capital não está entre as duas cidades mais populosas é o Espírito Santo. Os municípios de Serra e Vila Velha têm mais moradores do que a capital capixaba, Vitória (foto), que tem 323 mil habitantes.