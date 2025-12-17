Diretor que faria série com Keanu Reeves para a Netflix é condenado por fraude milionária
Segundo informações da CBS News e do portal Pop Culture, o diretor foi considerado culpado pelo desvio de US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões) que deveriam ter sido investidos em uma série de ficção científica da Netflix.
Calcula-se que a soma das penas pode chegar a até 90 anos de prisão. A sentença definitiva será divulgada em abril de 2026.
Os recursos desviados faziam parte de um projeto encomendado pela Netflix, que passou pelas fases iniciais com os nomes provisórios "White Horse" e "Conquest".
Em vez de aplicar o capital na obra, Rinsch transferiu o dinheiro para contas pessoais.
Metade do valor foi gasto em apenas 60 dias; a outra parte foi investida em criptomoedas, gerando lucros que ele também reteve ilegalmente.
As autoridades apontam que o cineasta gastou um montante de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13,22 milhões, na cotação atual) em cinco carros da marca Rolls-Royce e uma Ferrari.
As autoridades ainda apontam que o cineasta usou US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,52 milhões) em honorários advocatícios para processar os próprios produtores da série.
Segundo ele, o caso "poderia criar um precedente perigoso para artistas que se envolvem em disputas contratuais e criativas com seus investidores, neste caso uma das maiores empresas de mídia do mundo?.
Rinsch ficou conhecido principalmente por dirigir o longa-metragem "47 Ronins", lançado em 2013 e também estrelado por Keanu Reeves.
Carl Erik Rinsch nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Quando jovem, estudou nas universidades Brown e Columbia.
Antes do cinema, Rinsch foi diretor de comerciais e curtas-metragens, como "The Gift", de 2010, que ganhou prêmios no Festival de Cannes.