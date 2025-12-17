Operação surpreendente lançou castores com paraquedas e entrou para a história
Por serem considerados pragas em alguns lugares, os castores foram capturados e levados para áreas onde poderiam ser úteis, para ajudar na renovação dos ambientes naturais e criar espaços para outros animais viverem.
Em uma região do sudeste de Idaho, as barragens construídas pelos castores estavam causando dor de cabeça nos moradores locais.
As moradias desses animais estavam atrapalhando plantações locais e os sistemas de irrigação.
Com isso, o Departamento de Pesca e Caça de Idaho estava tentando resolver o problema sem prejudicar a importância dos castores nos ecossistemas.
Depois de muitos testes bem-sucedidos, 76 castores foram lançados por paraquedas na região da Bacia Chamberlain, um local remoto e considerado perfeito para ser um novo habitat dos bichinhos.
Eles desempenham um papel crucial na natureza, moldando os ecossistemas e beneficiando diversas outras espécies.
Existem duas espécies de castores: o castor-europeu e o castor-americano. Ambos apresentam características semelhantes, como dentes incisivos afiados para roer madeira, patas para nadar e caudas achatadas para auxiliar na direção na água.
Famosos por suas barragens, os castores as constroem utilizando troncos, galhos e lama para criar represas nos rios.
Diversos animais se alimentam dos galhos e troncos cortados pelos castores, como coelhos e lebres.
Sua dieta consiste principalmente em galhos, folhas e caules de árvores lenhosas, como álamos, salgueiros e amieiros. Eles também consomem plantas aquáticas e, ocasionalmente, frutas e fungos.
Animais territoriais, os castores costumam viver em pares ou em grupos familiares compostos por pais e filhotes.