Água-viva gigantesca e rara causa espanto no litoral do Brasil

Nas imagens do vídeo é possível ver muitos peixes pequeninos ao redor da água-viva. O G1 ouviu o professor Alberto Lindner, da UFSC, e ele disse que essa espécie - Drymonema Gorgo - é a maior do Brasil e raramente avistada. Desde 1857, quando foi vista pela primeira vez, foram somente 63 registros dessa espécie.