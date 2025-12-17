O incrível Teatro de Londres e outros que se destacam em diferentes países
Ele foi totalmente restaurado e reinaugurado em 1997 pela então Rainha Elizabeth II, mas suas história vem de séculos atrás. Conheça mais sobre esse lugar histórico!
Construção e Ascensão: Entre 1597 e 1599, o Globe original foi erguido no sul de Londres, sob a iniciativa do ator Richard Burbage.
William Shakespeare, além de dramaturgo, era um dos acionistas da companhia teatral que utilizava o espaço.
Com o tempo, o Globe se tornou palco de algumas das peças mais célebres de Shakespeare, incluindo "Hamlet", "Macbeth", "Romeu e Julieta" e "Othello".
O teatro era conhecido por sua estrutura circular de madeira, com um palco aberto e um telhado de palha.
Em 1613, um incêndio acidental durante uma apresentação de "Henrique VIII" consumiu o teatro original.
Reconstruído no ano seguinte, o Globe continuou a funcionar por mais algumas décadas, mas enfrentou declínio com o fechamento dos teatros em Londres ordenado por Oliver Cromwell em 1642, durante a Guerra Civil Inglesa.
No final do século 20, o ator e diretor americano Sam Wanamaker idealizou a reconstrução do Globe. Em 1970, fundou o The Shakespeare Globe Trust para viabilizar o projeto.
Atualmente, o Shakespeare's Globe Theatre, como é oficialmente conhecido, é um dos mais importantes centros culturais do mundo.
O lugar oferece visitas guiadas, exposições que exploram a vida e a obra de Shakespeare, além de peças que utilizam técnicas e interpretações condizentes com a época elisabetana. Conheça agora outros teatros belíssimos pelo mundo!
Ópera Garnier (Paris, França): Um ícone da arquitetura Beaux-Arts, ostenta uma fachada monumental com colunas douradas, uma escadaria grandiosa e um interior exuberante com lustres de cristal e afrescos ornamentados.
La Fenice (Veneza, Itália): Reconstruído após um incêndio em 1996, este teatro de ópera impressiona pela sua fachada neoclássica e pelo interior ricamente decorado com veludo vermelho e dourado.
Teatro Bolshoi (Moscou, Rússia): Um dos maiores teatros de ópera e balé do mundo, ostenta uma arquitetura imponente em estilo neoclássico e um interior luxuoso com detalhes em dourado e vermelho.
Teatro Amazonas (Manaus, Brasil): Localizado em plena Floresta Amazônica, este teatro em estilo renascentista impressiona pela sua cúpula de cerâmica colorida e pelo interior ornamentado com murais e madeiras exóticas.
Sydney Opera House (Sydney, Austrália): Este teatro é famoso por seu design arrojado e moderno, com suas velas brancas características. Inaugurado em 1973 e desenhado por Jørn Utzon, é um dos edifícios mais icônicos do século 20 e Patrimônio Mundial da UNESCO.
Ópera Estatal de Viena (Viena, Áustria): Um dos teatros de ópera mais renomados e prestigiados do mundo, foi inaugurado em 1869, bombardeado durante a Segunda Guerra, reconstruído e reaberto em 1955.
Teatro Scientifico (Mantova, Itália): Foi projetado pelo arquiteto Antonio Galli Bibiena e inaugurado em 1769. É conhecido por seus múltiplos níveis de camarotes, seu estilo barroco e sua impressionante decoração interior.
Teatro San Carlo (Nápoles, Itália): Inaugurado em 1737, o Teatro di San Carlo é o teatro de ópera em funcionamento contínuo mais antigo da Europa. Foi encomendado pelo rei Carlos VII e ficou conhecido por sua arquitetura neoclássica e interiores luxuosos.