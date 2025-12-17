Associados ao mau agouro, os abutres têm importante papel que poucos reconhecem
Por Flipar
Apesar da má reputação, essas aves desempenham um papel crucial na manutenção dos ecossistemas.
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Na África, por exemplo, conservacionistas trabalham para mudar a percepção pública sobre elas, e os motivos são convincentes.
Julius Rückert./Wikimédia Commons
Um estudo da BirdLife International revelou que os abutres geram um impressionante valor de US$ 1,8 bilhão por ano para os ecossistemas do sul da África, graças ao seu trabalho de "faxineiros naturais".
Pixabay
Isso porque, quando um animal morre, um bando de abutres é capaz devorar a carcaça em poucas horas.
Christel SAGNIEZ por Pixabay
Com isso, eles contribuem para a redução da proliferação de doenças perigosas (antraz e botulismo), limitando a presença de pragas como ratos e cães selvagens.
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Além disso, o estômago superácido dos abutres é capaz de neutralizar toxinas letais que seriam fatais para outros animais, agindo como um verdadeiro filtro biológico.
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Mas sua importância vai além da limpeza ambiental. Abutres também ajudam no combate ao crime (é isso mesmo).
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Guardas florestais usam os abutre como "vigias", já que sua presença em um local pode indicar carcaças deixadas por caçadores ilegais.
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Em regiões rurais, eles ainda auxiliam fazendeiros a encontrar animais mortos ou doentes, funcionando como um "sistema de prevenção de desastres".
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Os abutres africanos enfrentam sérias ameaças e estão em risco de extinção, com 7 das 11 espécies já classificadas como vulneráveis ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Nos últimos 50 anos, algumas populações de abutres chegaram a diminuir quase 100%.
Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
Essas aves são vítimas de envenenamento justamente por caçadores ilegais que não querem ter a presença revelada.
Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Além disso, essas aves frequentemente morrem ao colidir com linhas de transmissão de energia e até caça ligada a crenças místicas, nas quais partes de seus corpos são usadas em rituais.
Flickr Ricardo Martins
Essa situação é agravada pela imagem negativa perpetuada pela cultura popular, como a representação pejorativa dessas aves em filmes hollywoodianos.
Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Embora muitas pessoas usem os termos "abutre" e "urubu" como sinônimos, essas aves pertencem a famílias diferentes e têm características distintas, apesar de compartilharem o hábito de se alimentar de carniça.
Imagem Pixabay
Urubus (família Cathartidae) são encontrados apenas nas Américas e se destacam por seu olfato apurado, raro entre aves, que os ajuda a encontrar carcaças mesmo em florestas fechadas.
Joel Alarcon/Pixabay
Já os Abutres (família Accipitridae, a mesma das águias) vivem no Velho Mundo (África, Europa e Ásia) e dependem mais da visão aguçada do que do olfato para caçar.
Denis Doukhan/Pixabay
Além disso, abutres geralmente são maiores que os urubus (alguns com até 120 cm de comprimento e 3 m de envergadura), têm bicos mais robustos e habitam áreas abertas, como savanas.