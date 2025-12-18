Escultura celebra 118 anos de Oscar Niemeyer no coração da capital
Por Flipar
O espaço foi escolhido por ter sido projetado pelo próprio Niemeyer e a cerimônia reuniu autoridades, representantes do comércio e familiares. A obra é assinada pelo escultor mineiro Léo Santana, que levou cerca de quatro meses entre pesquisas e a produção final.
Sandra Soster, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Inspirada em uma foto descontraída do arquiteto, a escultura busca retratar sua essência durante o período da construção de Brasília. A iniciativa reforça o legado de Niemeyer como criador e símbolo da capital.
Flickr/Rui Mendes
Trata-se de "The Residences at 1428 Brickell", um edifício com 189 apartamentos de 170 a 370 m² e coberturas de 370 a 930 m². Com 70 andares, o prédio tem sinuosidade na fachada e acabamentos contemporâneos de alta qualidade.
Divulgação
ONU (Estados Unidos) - Inaugurada em 1952, a sede das Nações Unidas fica em Nova York, em prédio que envolveu arquitetos de vários países, com base no projeto de dois em particular: Oscar Niemeyer e o franco-suíço Le Corbusier.
Cancilleria Ecuador wikimedia commons
Em Brasília, destaca-se, em especial, a bela catedral metropolitana, inaugurada em 1970 e que muitos consideram a grande obra-prima de Niemeyer. Pelo projeto, ele ganhou, em 1988, o Prêmio Pritzker, equivalente ao Nobel na área de arquitetura.
Rodrigo de Almeida Marfan wikimedia commons
Museu Oscar Niemeyer - Conhecido como Olho, por causa do formato, o museu fica em Curitiba (PR). Foi aberto em 2002, focado em artes visuais, arquitetura e design.