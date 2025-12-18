Com textura firme e rica em nutrientes, berinjela ajuda até na saúde cerebral
Por Flipar
O descobrimento da berinjela remonta à Índia, onde começou a ser cultivada há cerca de 4000 anos, inicialmente como planta ornamental.
Acredita-se que seu cultivo se iniciou em alguma região do Sudeste Asiático, com o processo de domesticação a tornando maior, alongada e com sabor menos forte.
Mais tarde, chegou à Europa por meio dos árabes da Península Ibérica, que a consumiam e a apreciavam. Anos depois, foi introduzida no Brasil no século XVI pelos portugueses e, atualmente, aparece bastante em receitas no Sul e Sudeste do país.
Inicialmente, a berinjela era cultivada como planta ornamental. Com o tempo, passou a ser usada na culinária, e é um alimento apreciado em diversas culturas. Além de ser um legume nutritivo, possui um simbolismo que a liga à prosperidade, abundância e até mesmo à proteção.
É o fruto da planta Solanum melongena, uma solanaceae arbustiva, anual, originária da Índia. Além disso, é considerado de fácil cultivo nos trópicos e pertence à mesma família do pimentão.
O nome berinjela é oriundo do termo persa badnjan, através do termo árabe badinjanâ. De polpa macia e flexível, tem uma película lisa e lustrosa que a envolve.
Existem vários tipos desse fruto, diferenciados pelas suas cores. As mais comuns são o vermelho-escuro ou roxo, mas pode também ser branca, embora esta seja rara.
A berinjela ajuda a reduzir o colesterol LDL (o "ruim") e a regular a pressão arterial devido ao seu teor de fibras e antioxidantes. Isso acontece por ter nasunina e antocianinas, que são potentes antioxidantes.
Contribui também para o controle da glicose no sangue, sendo benéfica para quem tem diabetes ou busca prevenir a doença. O consumo da berinjela, então, ajuda a atrasar a absorção dos carboidratos a nível intestinal.
A berinjela é rica em minerais como cálcio, fósforo e ferro, que fortalecem os ossos e ajudam a prevenir a osteoporose. Ela também possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos.
Por ser uma boa fonte de ácido fólico, o consumo de berinjela de forma regular ajuda a estimular a produção de células sanguíneas, incluindo hemácias, plaquetas e glóbulos brancos.
Devido ao seu baixo teor calórico e alto teor de fibras, a berinjela pode ajudar na sensação de saciedade e no controle do peso.
Os fitonutrientes da berinjela podem aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando a capacidade de raciocínio e a memória. Afinal, ela possui ácido fólico e magnésio, que são minerais importantes para o bom funcionamento cerebral.
Esse legume também pode auxiliar na saúde do cabelo e das unhas, além de possuir propriedades anticancerígenas, antivirais e antimicrobianas.
A berinjela é, em geral, bem tolerada, mas pessoas com problemas renais ou de vesícula podem precisar ter cautela, assim como gestantes e lactantes.
Ela pode ser consumida de diversas formas, incluindo assada, cozida, grelhada, em receitas como pastas, pizzas e à parmegiana.
A farinha de berinjela é um produto que ajuda no emagrecimento, porque é rica em fibra solúvel, um tipo de fibra que forma um gel no estômago, algo que aumenta o tempo de digestão dos alimentos, prolongando a saciedade.
A farinha de berinjela pode ser encontrada em supermercados, lojas de produtos naturais e também pode ser feita em casa.
É um ingrediente fundamental em pratos como o babaganoush, a lasanha, a mussaca e a caponata, e pode ser utilizada em saladas, empanadas, assadas ou em preparações onde é incorporada a outros ingredientes, como carnes, ovos e queijos.
A berinjela é um ótimo ingrediente para as receitas clássicas em versão vegana, como a lasanha ou o espetinho para churrasco.
Sua textura suculenta e firme também permite que a berinjela substitua facilmente um pedaço de carne, sendo uma ótima opção o preparo da hortaliça à parmegiana ou empanada.
O consumo de berinjela também pode prevenir problemas intestinais, devido à presença de fibras nesse vegetal que ajudam a eliminar toxinas, facilitar a digestão e regular o trânsito intestinal.
Por fim, a berinjela pode se transformar em um saboroso suco. Essa combinação suave, que pode ser facilmente aprimorada com outros ingredientes, proporciona um efeito positivo na saúde, contribuindo para o controle do colesterol.