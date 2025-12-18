Letícia Spiller surge de visual renovado para papel na novela ‘Coração Acelerado’
Por Flipar
Para dar vida à nova personagem, a atriz apostou em cabelos mais claros e em um corte contemporâneo. "Mudamos um pouquinho a cor para Janete, minha nova personagem na novela Coração Acelerado. Curtiram?", perguntou Letícia aos seguidores, nas redes sociais.
Reprodução/Instagram
Na trama de "Coração Selvagem", Janete é a mãe da protagonista Agrado, interpretada por Isadora Cruz. A personagem sempre teve o desejo de seguir carreira como cantora e agora acompanha a filha trilhar o caminho que ela mesma sonhou.
Reprodução do Instagram @arealspiller
Letícia Spiller Pena nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1973, e construiu uma trajetória sólida e versátil como atriz.
Reprodução do Instagram @arealspiller
Inicialmente, ela ficou conhecida na televisão como uma das paquitas, permanecendo no posto até 1992. Paralelamente, investiu na formação teatral e participou de diferentes coletivos artísticos voltados à experimentação corporal, vocal e dramática.
Reprodução do Youtube
A estreia em telenovelas ocorreu no início da década de 1990, com uma breve aparição em ?Despedida de Solteiro? (1993).
Reprodução do Instagram @arealspiller
Em seguida, foi convidada a integrar o elenco de ?Quatro por Quatro?, novela exibida em 1994. Letícia assumiu o papel de Babalu, uma das protagonistas da trama.
Reprodução TV Globo
A personagem rapidamente se tornou um fenômeno de popularidade, destacando-se pelo carisma, pelos trejeitos marcantes e pelo par romântico com Raí, vivido por o futuro marido Marcelo Novaes, o que consolidou sua imagem na televisão brasileira dos anos 1990.
Divulgação
A partir desse sucesso, Letícia Spiller passou a integrar produções de grande destaque. Em 1996, participou da primeira fase de ?O Rei do Gado?, e no ano seguinte atuou em ?Zazá?.
Divulgação
Em 1999, viveu sua primeira grande vilã em ?Suave Veneno?, interpretando Maria Regina, papel que exigiu uma transformação visual e dramática significativa.
Divulgação
Nos anos seguintes, alternou trabalhos na televisão com projetos teatrais de grande relevância pessoal e artística.
Divulgação
Recusou o papel da protagonista Jade em ?O Clone? para se dedicar integralmente ao espetáculo ?O Falcão e o Imperador?, no qual atuou também como produtora e diretora.
Reprodução do Instagram @arealspiller
A peça percorreu diversas cidades brasileiras e marcou profundamente sua carreira, fazendo com que ela se afastasse temporariamente da televisão.
Reprodução do Instagram @arealspiller
Em 2002, retornou às novelas como a protagonista Diana, em ?Sabor da Paixão?, e em 2004 integrou o elenco de ?Senhora do Destino?, interpretando a ambiciosa Viviane Perón, personagem inspirada em figuras trágicas da dramaturgia clássica.
Reprodução do Instagram @arealspiller
No cinema, Letícia construiu uma filmografia diversificada, com atuações em ?Oriundi?, ao lado de Anthony Quinn, ?Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão?, ?A Paixão de Jacobina? e "Inexplicável", além de curtas-metragens premiados.
Divulgação
Em 2016, voltou às novelas com ?Sol Nascente?, e em 2018 integrou o elenco principal de ?O Sétimo Guardião?, vivendo a primeira-dama Marilda, uma personagem central da trama marcada por tom satírico e elementos fantásticos.
Divulgação
Na vida pessoal, teve um relacionamento marcante com o ator Marcello Novaes, com quem teve um filho, Pedro Pena Novaes, que também seguiu carreira de ator.
Reprodução do Instagram @arealspiller
Posteriormente, viveu uma longa relação com o diretor de fotografia Lucas Loureiro, com quem teve a filha Stella.