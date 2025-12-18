Suzy Rêgo estreia em novela vertical do Globoplay

Na trama, Maria Tereza é uma mulher rica, elegante e de personalidade rígida. Após a morte do marido, ela força o filho a abandonar o sonho de seguir carreira como músico para assumir a direção da empresa da família, o que estabelece um dos principais conflitos da história.
Reprodução Instagram /@globoplay
A novela vertical é um formato de microdrama criado para ser assistido em celulares, com capítulos curtos, geralmente entre um e quatro minutos, exibidos em tela vertical, como Stories e vídeos do TikTok.
Pixabay/sweetlouise
As produções apresentam tramas rápidas, ganchos fortes e linguagem direta, pensadas para prender a atenção em plataformas digitais. Popularizado por aplicativos como ReelShort, o formato se consolidou como um fenômeno do audiovisual mobile ao redor do mundo e passou a ser adotado pela Globo.
Divulgação
Com 36 anos de carreira na televisão, Suzy Rêgo acumula personagens de destaque desde sua estreia na emissora. A seguir, relembre a trajetória da atriz.
Reprodução Instagram /@suzyrego
Suzy Sheila Rêgo nasceu em 11 de março de 1967 e iniciou sua carreira na Globo aos 22 anos, na novela "O Salvador da Pátria" em 1989, exibida no horário nobre. Na produção, interpretou Alice Sintra, filha da empresária Marina Sintra, personagem de Betty Faria.
Divulgação
Durante a década de 1990, participou de novelas de grande sucesso, como "Top Model", "Riacho Doce", "Salomé" e "Era Uma Vez".
Reprodução Facebook / Suzy Rêgo
Um de seus papéis mais lembrados pelo público foi o de Carmem, na novela "A Viagem" de 1994, personagem que trabalhava na locadora de Diná, interpretada por Christiane Torloni.
Divulgação
Em 1995, atuou em "Sangue do Meu Sangue", no SBT, e, quatro anos depois, integrou o elenco de "Louca Paixão", na Record TV. Em 2001, foi protagonista de "Amor e Ódio", também no SBT, remake da novela mexicana "La Dueña".
Reprodução Facebook / Suzy Rêgo
Entre 2005 e 2006, interpretou a vilã cômica Malva nas duas temporadas de "Floribella", produção da Band e remake da novela argentina "Floricienta", papel que teve grande repercussão junto ao público infantil.
Divulgação
Suzy retornou à Globo em "Morde e Assopra" em 2011, novela que iniciou uma sequência de trabalhos na emissora, que incluiu "Amor Eterno Amor", "Império" e "Rock Story".
Divulgação
Em "Império", novela vencedora do Emmy Internacional, interpretou Beatriz Bolgari, esposa do cerimonialista Cláudio Bolgari, personagem de José Mayer. Na trama, Beatriz é cúmplice do segredo do marido, que mantém um relacionamento com Leonardo, vivido por Klebber Toledo.
Divulgação
Após um período afastada das novelas, voltou à televisão em "Todas as Flores" em 2022. Na produção original do Globoplay, deu vida a Patsy, uma mulher ambiciosa que, após ficar sem herança com a morte do marido Raulzito, interpretado por Nilton Bicudo, passa a trabalhar como governanta de sua rival, a milionária Mauritânia, vivida por Thalita Carauta.
Divulgação
No teatro, atuou em diversas produções, entre elas "Procura-se um Tenor", "Caixa 2", "Sete Minutos", "O Mistério de Gioconda", "O Método Grönholm", "Os Olhos Verdes do Ciúme", "Divórcio" e ?Até que o Casamento Nos Separe?.
Reprodução Instagram /@suzyrego
Na vida pessoal, Suzy Rêgo é casada com o ator Fernando Vieira desde 2004. O casal tem gêmeos fraternos, Marco e Massimo, seus únicos filhos, nascidos de cesariana em 24 de julho de 2009, na cidade de São Paulo.
Reprodução Instagram /@suzyrego
Para engravidar, a atriz realizou tratamento de estimulação da ovulação, em razão da idade, 41 anos à época. Durante a gestação, relatou ganho significativo de peso, chegando a 104 quilos.
Reprodução Instagram /@suzyrego
Segundo a própria atriz, o aumento ocorreu em função do tratamento hormonal e da ansiedade durante o processo, já que iniciou a gravidez cerca de 20 quilos acima do peso habitual. Após o desmame dos filhos, Suzy adotou uma dieta rigorosa em um SPA, o que contribuiu para a perda de peso e a melhora de sua forma física.
Reprodução Instagram /@suzyrego
Curiosidade: Suzy Rêgo Iniciou a carreira como modelo aos 13 anos, em um clube do Rio de Janeiro. Em 1984, como representante da Ilha de Itamaracá, foi eleita Miss Pernambuco e, no mesmo ano, conquistou o segundo lugar no concurso Miss Brasil.