Suzy Rêgo estreia em novela vertical do Globoplay

Após um período afastada das novelas, voltou à televisão em "Todas as Flores" em 2022. Na produção original do Globoplay, deu vida a Patsy, uma mulher ambiciosa que, após ficar sem herança com a morte do marido Raulzito, interpretado por Nilton Bicudo, passa a trabalhar como governanta de sua rival, a milionária Mauritânia, vivida por Thalita Carauta.