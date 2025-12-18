Depois de ofensas às filhas do Silvio Santos, Zezé Di Camargo pede desculpas
Por Flipar
O sertanejo havia manifestado publicamente seu descontentamento com a presença do presidente Lula e do ministro do STF Alexandre de Moraes no evento de lançamento do portal SBT News.
Reproduc?a?o/Instagram
"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", comentou ele no dia 15 de dezembro.
Reproduc?a?o/Redes Sociais
No mesmo vídeo, Zezé diz que "filho que não honra pai e mãe", para ele, "não existe".
Reproduc?a?o/Redes Sociais
Revoltado com a situação, o cantor pediu para que o seu especial de Natal, programado para ser transmitido no dia 17 de dezembro na emissora, não fosse mais veiculado.
Reproduc?a?o/Instagram
O embate resultou não só no cancelamento oficial do especial de Natal no SBT, como também de um show que o cantor faria em São José do Egito, Pernambuco.
Reproduc?a?o/Instagram
Segundo o o portal f5, do UOL, a emissora também determinou que ele não seja convidado nem citado em seus programas, inclusive no noticiário, medida que não se estende a outros membros de sua família, como Wanessa Camargo.
Reproduc?a?o/Instagram
O apresentador Ratinho, que trabalha no SBT, se manifestou sobre a polêmica. Sem citar nomes, ele afirmou a emissora "nunca teve lado" na política.
Reprodução/Instagram
?O SBT respeita os poderes constituintes [...] Transformar o lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político, é uma atitude que beira a ignorância?, rebateu o apresentador.
Instagram @oratinho
O lançamento do primeiro álbum, em 1991, foi um fenômeno imediato impulsionado pela canção "É o Amor".
Divulgação
A música se tornou um hino nacional, permanecendo no topo das paradas por meses e abrindo caminho para o estilo "sertanejo romântico" que dominou as rádios brasileiras na década de 90.
Reproduc?a?o/YouTube
A história de vida de Zezé Di Camargo ganhou ainda mais notoriedade com o lançamento do filme ?2 Filhos de Francisco?, sucesso de bilheteria em 2005.
Divulgação
A trama retrata a luta da família Camargo, as dificuldades enfrentadas no início da carreira e a obstinação do pai em transformar os filhos em músicos de sucesso.
Divulgação
Zezé foi casado por cerca de 30 anos com Zilu Godói, com quem teve três filhos: a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o DJ e empresário Igor Camargo.
Reprodução/Redes Sociais
Em 2014, Zezé assumiu um namoro com a influenciadora Graciele Lacerda. Juntos, eles tiveram a menina Clara.
Divulgac?a?o/Hanna Rocha
Em uma entrevista ao "Podcats" dada em 2024, o sertanejo admitiu que traiu Zilu diversas vezes durante o casamento: Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso?.