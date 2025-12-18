Astro da Marvel, Benedict Cumberbatch revela como paternidade mudou sua vida

Cumberbatch promove o drama "The Thing With Feathers" (A Coisa com Penas, em português), dirigido por Dylan Southern. O filme mostra um pai criando dois filhos após a morte da mãe. O ator contou que a paternidade ampliou sua sensibilidade e impacto na atuação. Em uma cena, não conteve o choro ao cheirar o cardigã da personagem falecida.