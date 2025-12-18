Como o Observatório da Torre Alta da Amazônia monitora o clima global
Por Flipar
Erguido no coração da Amazônia, a cerca de 150 quilômetros de Manaus, o ATTO reúne a mais alta infraestrutura de pesquisa ambiental da América do Sul.
Divulgação
Trata-se de uma torre metálica de 325 metros de altura que ultrapassa o dossel da floresta e permite a coleta de dados atmosféricos em uma escala sem precedentes.
Reprodução de vídeo TV Globo
Essa torre principal do ATTO é frequentemente descrita como a estrutura mais alta de pesquisa ambiental da América do Sul. Em comparação simbólica, sua altura supera a da Torre Eiffel, em Paris, o que ajuda a dar uma ideia clara de sua magnitude.
Divulgação
Ela também costuma ser mencionada como ?a maior torre do Brasil?, reforçando seu lugar de destaque nas estruturas do país.
Reprodução de vídeo TV Globo
O projeto é fruto de uma parceria entre instituições brasileiras, incluindo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e o Instituto Max Planck, da Alemanha, consolidando-se como referência mundial em estudos sobre clima, ecossistemas tropicais e ciclos biogeoquímicos.
Reprodução de vídeo Divulgação
Concebido como um laboratório vertical, o ATTO foi projetado para medir, de forma contínua, gases, aerossóis, temperatura, ventos, umidade, radiação solar e uma série de variáveis que ajudam a entender como a floresta interage com a atmosfera.
Reprodução de Youtube
Sensores instalados ao longo de toda a estrutura monitoram o comportamento da camada limite atmosférica e das trocas de energia e de massa entre as árvores e o ar acima delas.
Divulgação
Isso permite que cientistas investiguem desde os processos de formação de nuvens até o papel da Amazônia na absorção e emissão de carbono, um conhecimento essencial para modelos que simulam as mudanças climáticas globais.
Reprodução de Youtube
A escolha de um local remoto para a instalação do observatório não se deu por acaso. Isolado de grandes centros urbanos e longe de fontes de poluição, o ATTO oferece condições ideais para a obtenção de dados atmosféricos ?puros?, representativos do funcionamento natural da floresta.
Reprodução de vídeo TV Globo
Esse isolamento, entretanto, traz desafios logísticos: pesquisadores percorrem longas estradas de terra e trilhas estreitas antes de chegar ao complexo científico.
Divulgação
A distância, porém, é compensada pela qualidade e precisão das informações obtidas, que se tornaram indispensáveis à comunidade científica internacional.
- Reprodução de vídeo TV Globo
O observatório não se resume à torre principal. Ao redor dela, existe um conjunto de estruturas menores, plataformas de monitoramento, laboratórios de campo e equipamentos que acompanham variáveis do solo, da vegetação e da biodiversidade.
Reprodução de vídeo TV Globo
Esse conjunto transforma o ATTO em um centro de pesquisa multidisciplinar, capaz de integrar dados meteorológicos, químicos e ecológicos em séries de medições contínuas, 24 horas por dia.
Reprodução de vídeo TV Globo
Trata-se de um dos poucos locais no mundo com capacidade para monitorar, em profundidade, o impacto das mudanças ambientais sobre um ecossistema tropical intacto.
Reprodução de vídeo TV Globo
A torre permite observar como desmatamento, queimadas e alterações nos padrões de chuva modificam processos fundamentais da floresta, como a emissão de compostos orgânicos, a circulação de massas de ar úmidas e a formação de nuvens.
Reprodução de vídeo TV Globo
O observatório atua, portanto, como um sentinela climático, oferecendo dados que ajudam a antecipar cenários futuros e a embasar políticas públicas de conservação, mitigação e adaptação.
Reprodução de Youtube
Mais do que uma proeza da engenharia erguida em meio à selva, o Observatório da Torre Alta da Amazônia representa um investimento científico estratégico para o Brasil e para o mundo.