Objeto que remonta à Antiguidade, ampulheta seduz na decoração
Acredita-se que ela tenha surgido na Idade Média, possivelmente na Europa do século VIII ou IX, inspirada em instrumentos anteriores como relógios de água e de sol. Com o tempo, se tornou símbolo de passagem e finitude.
As primeiras ampulhetas eram feitas com vidro soprado, formado em dois bulbos unidos por um estreito gargalo.
A areia utilizada geralmente era pó de mármore, cascas trituradas ou cinzas, escolhidas por não reter umidade
O uso mais comum era medir períodos curtos, como horas ou frações delas, já que a areia descia de forma constante e previsível. Diferente do relógio de sol, podia ser usada em ambientes internos e sem depender da luz natural.
Durante os séculos XIV e XV, a ampulheta foi essencial na navegação marítima, pois ajudava marinheiros a calcular intervalos de tempo nas viagens oceânicas. Isso auxiliava na contagem das rotas e distâncias percorridas.
Além dos navios, também era utilizada em igrejas para marcar o tempo das orações e sermões. Em cozinhas, indicava o tempo de preparo de alimentos e, em oficinas, regulava intervalos de trabalho.
Na Idade Média e no Renascimento, tornou-se um objeto comum em lares, escolas e mosteiros. Sua popularidade só diminuiu com o avanço dos relógios mecânicos, mais precisos e duradouros.
Embora em menor escala, a ampulheta ainda existe e pode ser encontrada em casas, escritórios e até mesmo consultórios, usada para medir tempo de atividades curtas, como jogos ou práticas de meditação.
Seu uso hoje é mais simbólico do que prático, pois transmite a ideia da passagem inevitável do tempo. Em muitas culturas, é associada à efemeridade da vida e aparece em obras de arte como metáfora.
Para usá-la, basta virar a ampulheta de cabeça para baixo, permitindo que a areia escorra do bulbo superior para o inferior. O tempo medido depende do tamanho e da quantidade de areia.
Existem diversos tipos: de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos ou de 1 hora. Algumas são projetadas para fins específicos, como cozinhar ovos, praticar yoga ou cronometrar palestras.
Também há ampulhetas decorativas, feitas de vidro colorido, madeira entalhada ou metal. Muitas vezes são adquiridas mais pelo valor estético do que pela função de medir o tempo.
Em escritórios, podem servir como alternativa charmosa ao cronômetro, ajudando a delimitar pausas rápidas ou períodos de concentração em tarefas. Algumas são vendidas em kits de produtividade.
No campo educacional, são usadas em atividades infantis para ensinar sobre tempo e paciência. Crianças podem acompanhar a areia escorrendo como um exercício visual de contagem.
Na decoração, a ampulheta ganhou status de peça vintage e elegante. Aparece em estantes, mesas de centro e consultórios como objeto artístico e ao mesmo tempo funcional.
Há modelos modernos que substituem a areia por líquidos coloridos ou bolhas de vidro, mantendo o mesmo princípio visual de passagem contínua. Isso amplia o caráter estético do objeto.
Apesar de sua simplicidade, a ampulheta continua sendo símbolo universal de tempo e limite. Seu desenho icônico é usado até mesmo em computadores e aplicativos para representar espera.
Assim, mesmo diante da tecnologia atual, a ampulheta mantém sua relevância histórica, prática e simbólica.
Ela une passado e presente, sendo lembrada tanto como instrumento quanto como metáfora da vida.