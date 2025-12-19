The Rolling Stones desistem de turnê europeia em 2026 por causa de Keith Richards
Por Flipar
O impasse surgiu quando as conversas avançaram para a definição do formato e da duração da turnê. Keith Richards teria demonstrado pouca disposição para manter uma sequência de apresentações por mais de quatro meses. Ainda assim, a banda afirma que voltará aos palcos quando considerar o momento adequado; a turnê mais recente foi ?Hackney Diamonds?, realizada em 2023.
Ralph PH wikimedia commons
De acordo com a publicação, o principal motivo do cancelamento foi a dificuldade de Richards em se comprometer com uma agenda longa e fisicamente exigente. O guitarrista convive há anos com artrose e avaliou que não conseguiria sustentar o ritmo de uma turnê extensa, com shows em grandes estádios ao longo de vários meses.
Jerzy Bednarski wikimedia commons
A artrose é uma doença das articulações provocada pelo desgaste da cartilagem, tecido responsável por proteger os ossos e facilitar os movimentos. Com o avanço da condição, podem surgir dor, rigidez e limitação de mobilidade, sobretudo com o envelhecimento.
Imagem Gerada por I.A
Ele é músico, compositor, cantor, produtor e ator britânico, conhecido principalmente como guitarrista e cofundador dos Rolling Stones, banda formada em 1962 ao lado de Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts e Bill Wyman.
Reprodução/@therollingstones
Desde o início da carreira, Richards participou da construção da sonoridade do grupo ao incorporar elementos de rhythm and blues, rock and roll e blues ao repertório da banda.
Wikimedia Commons / Dina Regine
Autor de alguns dos riffs mais conhecidos do gênero, Richards compôs ?(I Can?t Get No) Satisfaction?, lançada em 1965 pelos Rolling Stones. O riff principal surgiu durante uma noite de insônia em um quarto de hotel em Los Angeles, e a letra foi escrita por Jagger.
Reprodução Instagram /@officialkeef
Ao longo dos anos 1970, o uso intenso de drogas por Richards foi amplamente noticiado pela imprensa musical. Em 1973, a revista ?New Musical Express? chegou a colocá-lo no topo de uma lista anual de músicos considerados em risco de morte.
Wikimedia Commons / Kevin Delaney
A mudança ocorreu em 1977, após ele ser detido no Canadá com drogas e responder a processo judicial, o que o levou a iniciar tratamento para a dependência.
Wikimedia Commons / Vértes György
Fora dos Rolling Stones, Richards lançou três álbuns solo com sua banda de apoio, ?The X-Pensive Winos?, entre 1988 e 2015.
Wikimedia Commons / Domínio Público
O álbum ?Talk Is Cheap?, lançado em 1988, marcou sua estreia solo e trouxe singles como ?Take It So Hard? e ?You Don?t Move Me?.
Flickr / SolarScott
Seu segundo disco solo, ?Main Offender?, foi lançado em 1992 e resultou em turnês pela Europa e pelas Américas. O terceiro álbum, ?Crosseyed Heart?, chegou ao mercado em 2015 e teve ?Trouble? como single principal.
Divulgação
Richards foi eleito o quarto maior guitarrista de todos os tempos pela revista americana Rolling Stone, além de ter sido incluído no Rock and Roll Hall of Fame como integrante dos Rolling Stones em 1989 e no UK Music Hall of Fame em 2004.
Wikimedia Commons / Raph_PH
No cinema, fez uma participação especial em ?Piratas do Caribe: No Fim do Mundo?, lançado em 2007, interpretando o Capitão Teague, pai de Jack Sparrow, personagem de Johnny Depp. Ele reprisou o papel em ?Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas?, lançado em 2011.
Divulgação
Keith Richards teve três filhos com a atriz e artista Anita Pallenberg, com quem se relacionou nos primeiros anos de sucesso dos Rolling Stones: Marlon, nascido em 1969; Angela, nascida em 1972; e Tara, nascida em 26 de março de 1976 e falecida em 6 de junho do mesmo ano.