Família celebra sinais de melhora no estado de Isabel Veloso
Por Flipar
O estado de saúde da influenciadora tem repercutido nas redes sociais. Em 11 de dezembro, o marido disse que não está mais conseguindo manter o apartamento em Cascavel de tantas idas a Curitiba, onde ela está internada.
Reprodução Instagram
Lucas chegou a anunciar a alta da UTI por engano, mas logo se corrigiu, explicando que a equipe médica decidiu mantê-la em observação na UTI para reavaliação e novos exames.
Reproduc?a?o/Redes Sociais
A hipermagnesemia é o termo médico usado para descrever a elevação desregulada da concentração de magnésio no sangue. Este mineral é vital para inúmeras funções biológicas e é normalmente absorvido pelo organismo por meio da dieta ou por suplementos.
Lakshmiraman Oza/Pixabay
As manifestações clínicas da hipermagnesemia variam: pode ser totalmente silenciosa (assintomática). Ou também podem provocar sintomas como náuseas, confusão mental, problemas respiratórios e instabilidade da pressão arterial.
fernando zhiminaicela/Pixabay
Muitas vezes, o excesso de magnésio atua como um sinal de alerta para uma doença subjacente mais grave.
Freepik
Isabel Veloso apresenta fatores que aumentam o risco para o problema ? entre eles, o linfoma e eventuais complicações renais depois do transplante de medula óssea realizado no fim de outubro.