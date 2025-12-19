Cacatua contraria expectativas e “faz amizade” com cachorro
Por Flipar
A preocupação fazia sentido: cacatuas criam laços intensos com seus tutores e podem reagir mal a novos companheiros. Mas, para surpresa de Tyler, aconteceu o oposto. Sophie se aproximou de Nora com cautela e curiosidade, logo aceitando sua presença.
Instagram/@iamtylerrayn
Com o tempo, surgiram brincadeiras, carinhos e até cochilos lado a lado. Hoje, as duas são inseparáveis, provando que amizade verdadeira não conhece barreiras de espécie e que, com paciência, os laços mais improváveis podem florescer.
Instagram/@iamtylerrayn
Exótica e com um topete de crista colorida, a Cacatua é uma ave bonita, sociável e inteligente. Ela, então, se popularizou como animal de estimação em várias partes do mundo e tem características próprias. O Flipar mostra alguns desses traços nesta galeria.
Imagem de Benita Welter por Pixabay
Elas são especializadas em comer sementes e quebrar nozes. Reúnem-se em grandes bandos, vivem em ambientes relativamente úmidos e têm cauda curta, alimentando-se principalmente no solo.
Greg Schechter wikimedia commons
Estas aves são extremamente sociais e se beneficiam de interações regulares com seus donos, além de precisarem de um espaço amplo para exercícios e brincadeiras.
Toby Hudson wikimedia commons
As cacatuas são animais inteligentes e conseguem copiar melodias, sons de outros animais e até mesmo a voz humana. Estas aves podem aprender e reproduzir algumas palavras, mas têm dificuldades em reproduzir frases completas, diferentes dos papagaios.
Steve Wilson wikimesia commons
Os filhotes destas aves necessitam de muito cuidado e atenção. Brinquedos são úteis para gastarem energia, visto que esta espécie gosta de aparafusar, desatarraxar, tirar botões, abrir mosquetões ou portas, desamarrar nós e outras atividades parecidas.
Toby Hudson wikimedia commons
De forma doméstica, elas necessitam da realização de check-ups veterinários regulares, juntamente com a observação atenta de qualquer mudança no comportamento ou na aparência física para prevenir doenças.
D. Gordon E. Robertson wikimedia commons
A palavra cockatoo (nome em inglês para cacatua) data do século XX e é derivada do neerlandês kaketoe, que vem do malaio kakaktua. As variantes do século XVII incluem cacato, cacatua e crockadore.
Len Charnoff wikimedia commons
Sendo naturais de regiões tropicais, elas gostam de temperaturas altas e ambientes úmidos. Locais com vento excessivo podem comprometer a saúde dessas aves. Quando estiver calor, umedeça as suas penas com borrifador. Na Natureza, estas aves vivem em ambientes relativamente úmidos.
Alvin Casitas wikimedia commons
Não é fácil distinguir machos e fêmeas já que não existem características físicas próprias de cada sexo. Existem diferenças nas cores da crista ou na cor dos olhos. No entanto, elas são muitas vezes sutis e é preciso ter aves dos dois sexos para comparar.
Richard Taylor - wikimedia commons
As cacatuas geralmente desenvolvem uma relação muito próxima com um tutor, ao qual dão imenso afeto e carinho. Além disso, são também ciumentas e defendem a sua pessoa favorita com unhas e dentes, no caso com o forte bico.
Imagem de Penny por Pixabay
A cacatua negra, de-cauda-vermelha também é uma ave da ordem Psittaciformes que pode chegar a 60 centímetros de comprimento e viver até 70 anos.
Doug Janson wikimedia commons
O bico termina em um gancho pontudo, que a cacatua utiliza para se alimentar e para escalar. A língua é grossa e áspera. Além disso, elas são quase exclusivamente canhotas, assim como a maioria dos papagaios.
Imagem de Angela por Pixabay
Embora tenham rotinas preferidas, cacatuas podem se adaptar a novos ambientes e rotinas se forem introduzidas cuidadosamente e com suporte emocional.
hartono subagio/Pixabay
Por fim, as cacatuas são aves diurnas e monogâmicas, pois vivem sempre com o mesmo parceiro. Elas também podem se comportar por gestos e sinais com suas asas, mostrando quando necessita se refrescar ou está com fome.